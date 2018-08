Entweder sei „der letzte Pass in der gefährlichen Zone vor dem gegnerischen Tor nicht angekommen“, so Dreyer weiter, „oder wir haben den Ball im entscheidenden Augenblick schlecht an-und mitgenommen.“ Dennoch sei er mit dem Remis zum Auftakt nicht gänzlich unzufrieden betonte Dreyer, der einen „feinen Fußball“ gesehen habe, dem schlicht dieser eine, möglicherweise entscheidende Treffer gefehlt habe. „Die Art und Weise, wie wir auf gegnerischem Platz Fußball wirklich auch gespielt haben, hat mich sehr zuversichtlich für die kommenden Aufgaben gestimmt“, betonte der Coach, der am kommenden Sonntag, 2. September (13 Uhr), mit seiner eigenen fußballerischen Vergangenheit konfrontiert wird: Beim Gegner Eintracht Braunschweig war Dreyer mehrere Jahre als Trainer verschiedener Nachwuchs-Mannschaften tätig und kennt das Umfeld aus dem Effeff. „Sie stehen sehr kompakt in der Defensive und sind blitzschnell im Umschaltspiel“, warnte der Coach, „deshalb müssen wir vor dem Braunschweiger Tor eben diese Geilheit entwickeln, das Tor unbedingt schießen zu wollen, die uns gegen Nordwest noch gefehlt hat.“ Trotz knapp 80 Prozent Ballbesitz sei das Unentschieden aus seiner Sicht „letztlich verdient, weil Nordwest sehr clever verteidigt hat und uns einfach die Konsequenz im letzten Drittel fehlte“. Die Tatsache, dass Dreyer den arg dezimierten Kader mit zwei U-14-Junioren hatte auffüllen müssen, wollte er nicht als Ausrede gelten lassen: „Wir hatten genügend Möglichkeiten, konnten sie aber nicht nutzen.“ Dennoch sei es „ein vernünftiger Auftritt“ gewesen.

SV Werder Bremen: Backhaus; Richter, Ney, Miesner, Schwarz, Topp, Müller, Kozica, Tepe, Kümmritz, Erten (eingewechselt: Wallenßus, Wrobel, Chiarodia)