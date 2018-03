"Natürlich ist die Lage für uns bedenklicher geworden": Werder-Trainer Florian Marotzke. (Hansepixx)

Bremen. Allmählich nimmt die Talfahrt des SV Werder Bremen in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen bedenkliche Formen an. Die Grün-Weißen sind nach der 28:30 (13:16)-Niederlage gegen den Vorletzten BSV Sachsen Zwickau auf den zwölften Tabellenplatz abgerutscht. Bei gleichen Minuszählern trennen sie nur noch zwei Pluspunkte vom ersten der beiden Abstiegsränge.

Werders Trainer Florian Marotzke möchte jedoch nichts von Alarmstimmung hören, obwohl sein Team mit 2:12 Punkten in Folge vom siebten Platz in den Abstiegskampf hineingeschliddert ist. „Natürlich ist die Lage für uns bedenklicher geworden, der Tatsache müssen wir ins Auge sehen. Aber wir spielen ja nicht schlechter als in den Wochen vorher“, betont er.

Die Problematik sei eine andere: das immense Verletzungspech. Bei Werder waren gegen Zwickau mit Lotta Heinrich (Kreuzbandriss), Jennifer Börsen (Mittelhandknochenbruch), Alina Otto (Bänderriss im Fuß) sowie der studienbedingt fehlenden Lena Thomas genauso viele Spielerinnen ausgefallen wie an Reservisten für das Feld auf der Ersatzbank saßen.

Die Gegner attackieren hart

„Da unsere Gegner wissen, dass wir dadurch gerade im Rückraum zurzeit keine Alternativen haben, werden wir dort ganz besonders hart attackiert“, sagt Marotzke. Vor einer Woche hatte es dann auch Isabelle Dölle mit einem blauen Auge getroffen, diesmal war Merle Heidergott mit einer aufgeplatzten Lippe dran. Die fälligen Zeitstrafen konnten die Sachsen locker verkraften. Marotzke: „Danach stand eben die nächste Abwehrspielerin da und langte zu, während sich meine Spielerinnen an der Deckung aufreiben.“

Trotzdem drehten die Grün-Weißen einen 14:17-Rückstand um und lagen eine knappe Viertelstunde vor Schluss mit 25:22 vorne. Zwei Kreisübertritte, ein Fehlwurf und ein vergebener Siebenmeter verschafften Zwickau aber wieder Oberwasser (25:28). „Wir können der Variabilität unserer Gegner zurzeit nicht standhalten“, sagt Marotzke, in dessen Team neben Stammspielerin Isabelle Dölle zurzeit vier weitere Jugendspielerinnen stehen. „Dass gerade die erfahreneren Spielerinnen in der Masse verletzt ausfallen, ist Pech“, betont er. Nach Ostern soll die Rückkehr von Alina Otto und Jennifer Börsen in den Kader für Entlastung sorgen. „Dann werden wir auch die Punkte holen, die wir noch benötigen“, sagt Marotzke.

SV Werder Bremen: Anschütz, Meyer; Heidergott (4/1), Schaffrick, Mehrtens (5), Janssens (6), Heilmann, Neßlage (8/1), Osterthun (2), Dölle (2), Barger (1), Döpke