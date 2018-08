Sie kennen sich gut: Werder-Trainer Maximilian Busch und Neuverpflichtung Sarolta Selmeci, die bereits sowohl in Ungar als auch Deutschland in der ersten Liga gespielt hat. (Frank Koch)

Bremen. Die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen haben sich kurzfristig die Dienste der ungarische Erstligaspielerin Sarolta Selmeci gesichert. Die 26-jährige Rückraumakteurin, die für Dortmund und zuletzt Rödertal bereits in der 1. Bundesliga gespielt und bei Werder jetzt einen Einjahresvertrag unterzeichnet hat, ist der Königstransfer dieses Sommers. Möglich wurde diese hochkarätige Verpflichtung durch die Kontakte des neuen Werder-Trainers Maximilian Busch, der zuvor beim HC Rödertal bereits mit Selmeci zusammengearbeitet hat.

Wenige Wochen vor dem Saisonstart hat der Klub damit doch noch auf den kurzfristigen Weggang von Rückraumschützin Isabelle Dölle zum Erstligisten Buxtehuder SV reagiert. "Wir haben immer gesagt, dass wir nur dann noch einmal tätig werden, wenn wir eine Spielerin finden, die sportlich und menschlich absolut zu uns passt", sagt Werders Handball-Chef Martin Lange. Bei Selmeci sei das der Fall, "sie wird das Niveau der Mannschaft noch einmal anheben".

Sarolta Selmeci, der Einfachheit halber nur "Charly" gerufen, dürfte das Niveau der Bremerinnen in der Tat noch einmal anheben. Aufgewachsen und sportlich großgeworden in der Nähe von Budapest, war sie vor ihrem Wechsel nach Deutschland im Sommer 2015 bereits mehrere Jahre in der ersten ungarischen Liga aktiv und spielte dort unter anderem für Veszprem und Szeged. Und sowohl in Dortmund als auch in den beiden Spielzeiten in Rödertal gehörte Selmeci zum Stammpersonal, kam auf viele Einsatzzeiten und wusste auch sportlich zu überzeugen.

"Charly ist ein Allrounder im Rückraum und auf jeder Position wertvoll", sagt Maximilian Busch. Der SVW-Coach lobt die Wurfstärke der Ungarin, ihre Leistungsbereitschaft und Spielintelligenz. Und er schwärmt regelrecht von Selmecis Abwehrqualitäten: "Sie wird ein wichtiger Baustein für den Mittelblock." Dort, wo man ohnehin auch Bedarf gehabt habe. Zudem werde sein nunmehr 16 Spielerinnen umfassendes Team sowohl im Training als auch in den Partien von Selmecis Erstligaerfahrung profitieren. "Mit Charly", sagt Busch, "haben wir eine richtig gute erste Sieben."

Die 26-jährige Selmeci hatte zuletzt ihre Vertragsoption beim Erstligaabsteiger Rödertal gekündigt und europaweit nach einem neuen Klub Ausschau gehalten. Dabei gab es unter anderem Anfragen aus Frankreich, Dänemark und Island, wo sie zwischenzeitlich auch zu einem Probetraining vorstellig war. Den Zuschlag aber erhielt letztlich der SV Werder. Und das keinesfalls nur wegen der Verbundenheit zu Trainer Busch. "Werder ist ein starker Verein mit ambitionierten Zielen", sagt "Charly" Selmeci, die vor ihrer Zusage immerhin vier Probeeinheiten beim SVW absolviert hat. "Die Mannschaft hat mich von der ersten Minute an sehr gut aufgenommen, und die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht", schildert die Rückraumakteurin und fügt an: "Ich bin sicher, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden."

Für Sarolta Selmeci, die beim SV Werder wie schon zuvor in Rödertal und Dortmund mit der Rückennummer 19 auflaufen wird, geht es indes nicht nur um den Erfolg mit der Mannschaft. Sie möchte sich selbst auch weiterentwickeln und mit starken Leistungen höherklassige Vereine auf sich aufmerksam machen. Denn das Ziel der Ungarin ist es nach wie vor, in der 1. Bundesliga zu spielen. Aktuell aber läuft sie jetzt in Liga zwei für den SVW auf – und soll womöglich schon an diesem Wochenende erstmals zum Einsatz kommen, wenn Werder in Melsungen am stark besetzten Vorbereitungsturnier der SG Kirchdorf teilnimmt.