Wieder kein Sieg für Werders U 23: Boubacar Barry (r., hier im Spiel gegen Würzburg) war für Johannes Eggestein in die Startelf gerückt, ein Tor gelang aber auch ihm nicht gegen den SC Paderborn. (nordphoto)

Gut begonnen, nachgelassen und wieder nicht gewonnen: Bei der 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den SC Paderborn blieben die Kicker von Werders U 23 zum 27. Mal in Folge ohne dreifachen Punktgewinn in der 3. Liga. Sie benötigten bereits vor dieser Partie ein Fußballwunder, wollten sie die Spielklasse noch halten. Mit der erneuten Pleite ändert sich nun allenfalls die Dimension: Angesichts von nur noch sieben ausstehenden Spielen und einem Rückstand von zehn Punkten auf die Nichtabstiegsplätze braucht die U 23 wohl schon ein großes Wunder.

„Die Hoffnung wird mit jeder Niederlage geringer, aber solange es rechnerisch noch möglich ist, werden wir alles dafür tun“, meinte Sven Hübscher. Zudem unterstrich der Bremer Trainer, dass er Fortschritte gesehen habe. Widerspruch erntete Hübscher damit nicht. Im Gegenteil. „Auch wenn es sich doof anhört: Auf dieses Spiel können wir aufbauen“, sagte Marc-Andre Kruska nach der Partie. Sie hatte ja auch ziemlich überraschend begonnen. Denn vor allem in den Anfangsminuten übernahm nicht etwa der Spitzenreiter aus Paderborn das Kommando, sondern der Gastgeber.

Werder drängt, Paderborn hat Glück

Mit viel Schwung war die U 23 gestartet, hatte mutig gespielt, einige schöne Kombinationen und diverse Offensivszenen geboten. Die Möglichkeiten für Boubacar Barry, der gerade noch gestört wurde (6.), Leon Jensen, dessen 14-Meter-Schuss den Paderborner Keeper Leopold Zingerle zu einer Parade zwang (23.), und ein 22-Meter-Schuss von Rafael Kazior, den Zingerle ebenfalls nur mit Mühe parieren konnte (34.), markierten ein paar gute Möglichkeiten. Auf der anderen Seite war dagegen Geduld gefragt. Lange Zeit tauchte der Favorit nicht einmal im Strafraum der U 23 auf.

Ehe der SC Paderborn zu einer halben Chance kommen sollte, dauerte es fast eine halbe Stunde: Ein Freistoß von Philipp Klement wurde von der Mauer zur Ecke abgefälscht (28.). Es ließ sich nicht leugnen: Die Bremer hatten den favorisierten Gast mit einem mutigen Auftritt zumindest irritiert, und so fand das Offensivspiel des Spitzenreiters allenfalls in Ansätzen und zum Ende der ersten Halbzeit statt. Unterm Strich ließ sich nach 45 Minuten auf Platz 11 jedenfalls nicht feststellen, wer auf dem Weg in die Regionalliga ist und wer die Spielklasse zurzeit anführt. Das war zweifellos ein kleiner Erfolg für die U 23.

Aber dann kam die Pause, und danach sollte es ganz anders laufen. Später bemerkte Sven Hübscher, eine gewisse Lautstärke in der Paderborner Kabine vernommen zu haben, denn Gäste-Trainer Steffen Baumgart war überhaupt nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. Und dessen Ansprache wirkte: Die Paderborner drehten nun mächtig auf und verlagerten das Spiel dank einer deutlich intensiveren Zweikampfführung in die Bremer Hälfte. Der erste Treffer war nur eine Frage der Zeit, aber das galt jetzt ausschließlich für den Gegner der U 23. Erst schloss Philipp Klement nach rund einer Stunde aus 15 Metern ab, und nur vier Minuten später zerstörte Christopher Antwi-Adjej alle Hoffnungen mit dem 2:0 nach einem feinen Solo. Nichts hatte Werder dem nun sehr souveränen Gast noch entgegenzusetzen. Die im ersten Durchgang so starken Gastgeber waren am Ende sogar gut bedient mit dem 0:2.