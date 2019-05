Horst-Dieter Coorssen, Heinz-Jürgen Prothmann und Jürgen Thies (v.l.). (Prothmann, frei)

Das ohnehin schon anspruchsvolle Teilnehmerfeld hatte sich noch einmal verstärkt. Der ärgste Rivale Hertha BSC, der den Bremern bereits im Vorjahr im Finale gegenüber stand, hatte sich mit Spielern, die sonst nicht für Hertha spielen, verstärkt. Das entscheidende Spiel um den Titel verloren die Werderaner somit gegen Hertha BSC mit 0:4.

Nach den Bestimmungen des Deutschen Tischtennisbundes (DTTB) darf ein Seniorenspieler nach wie vor auch für einen anderen Verein bei den norddeutschen- und Deutschen Meisterschaften an den Start gehen, was in der Vergangenheit immer mit viel Kritik begleitet wurde. Um den Meistertitel kämpften zudem Mannschaften aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Berlin und Hamburg. Die Werderaner fuhren auf dem Weg zur Entscheidung nur Siege ein. Sie gewannen gegen BSG Pneumant Fürstenwalde/Brandenburg mit 4:1, gegen Oberalster/Hamburg mit 4:1, gegen Medizin Stralsund/Mecklenburg-Vorpommern mit 4:2 und gegen Ellerbek/Schleswig-Holstein mit 4:3.