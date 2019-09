EM-Qualifikation

Werner ersetzt Sané in der gegen die Niederlande

Mit Timo Werner in der Startelf tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Hamburg in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande an. Der Leipziger ersetzt am Abend im ausverkauften Volksparkstadion den verletzten Flügelstürmer Leroy Sané.