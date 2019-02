Werner Unland freut sich mit Trainer Roland Klein über die Silbermedaille. (TURA, frei)

Der besondere Reiz dieses Turniers lag für die Sportlerinnen und Sportler darin, dass sich die Medaillengewinner neben den Nationalmannschaftsmitgliedern automatisch für die im Sommer anstehende Technik-Europameisterschaft qualifizieren konnten.

Der Turaner Werner Unland, aktueller deutscher Vizemeister und die Nummer zwei der nationalen Rangliste, nutzte erfolgreich die Gelegenheit zu einer Standortbestimmung bei diesem ersten großen Turnier des Jahres und bewies mit seinen Leistungen, dass er auch 2019 beim Kampf um die Medaillen ein gewichtiges Wort mitreden würde. In einem packenden Dreikampf belegte er nur knapp hinter dem deutschen Meister Kai Müller und vor dem Niederländer Ata Alawie den zweiten Platz.

Tura-Trainer Roland Klein verfolgte als ­Ehrengast des Veranstalters Park Soo Nam ­gemeinsam mit dem Ehrenpräsidenten ­diesen spannenden Wettkampf und sah sowohl in den Vorrunden als auch im Finale einen ­stabilen Turaner mit Potenzial nach oben. Nicht am Start war Turas amtierende Europa- und Weltmeisterin, Imke Turner, die sich nach den Strapazen und Anstrengungen des ­vergangenen Wettkampfjahres eine mehrmonatige Aus - und Regenerationszeit genommen hat und erst wieder im April zum Ranglistenturnier West in das Wettkampfgeschehen eingreift.