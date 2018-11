Alireza Bashiri (mit Ball) steuerte einen erfolgreichen Distanzwurf zum deutlichen Erfolg der Weser Baskets bei. (Christian Markwort)

Mit dem deutlichen 110:68 (51:24)-Erfolg untermauerten die Gastgeber eindrucksvoll ihre Ambitionen, junge Spieler zu entwickeln und die Begeisterung für die Mannschaft zu schüren, während das Gäste-Team um BSG-Coach Majdi Shaladi mit sechs Zählern im Mittelfeld der Tabelle verharrt. „Aus meiner Sicht war der 22:0-Run von uns im zweiten Viertel ausschlaggebend für diesen souveränen Erfolg“, freute sich Baskets-Trainer Cai Kaiser, „bis auf die ersten fünf Minuten hatten wir das Spiel komplett im Griff und haben auch in dieser Höhe mehr als verdient gewonnen.“

In besagter Anfangsphase mussten sich die Gastgeber um Top-Scorer Jonas Liermann (18 Punkte) zunächst einmal finden und einem 5:0-Vorsprung der Gäste um deren treffsichersten Akteur Vincent Beckmann (21) hinterherlaufen. „Wir waren zuerst mit dem Kopf noch nicht bei der Sache“, gestand Liermann nach der Schlusssirene unumwunden ein, „nah der klaren Ansage vom Coach in der Auszeit haben wir es dann viel besser gemacht und unsere geile Serie gehalten.“

Seit Saisonbeginn haben die Baskets sämtliche ihrer bislang sieben Begegnungen für sich entscheiden können, auch gegen Bremerhaven gaben sie sich letztlich kaum eine Blöße. „Wir haben als Team einfach sehr gut miteinander gearbeitet“, fand auch Alieu Ceesay (zwölf Punkte), „obwohl wir besonders in den ersten Minuten überhaupt nicht so dominant gewesen sind, wie wir uns das vor dem Spiel eigentlich vorgestellt hatten.“ Doch nach den deutlichen Worten ihres Trainers setzten die Spieler ihren Matchplan „grandios“ (Kaiser) um und legten nach gewonnenem ersten Viertel (22:18) mit einem fulminanten 22:0-Lauf in Durchgang zwei den Grundstein für den deutlichen Heimsieg.

Starke Defense

Neben dem Lauf im zweiten Abschnitt führte Coach Cai Kaiser aber noch einen weiteren Erfolgsaspekt an: „Wir haben – abgesehen von den ersten fünf Minuten – ganz stark verteidigt, was die insgesamt 29 Steals ziemlich gut verdeutlichen.“ Insgesamt 40 unnötige Ballverluste der Gäste führten wiederholt zu einfachen Körben der Hausherren, die sich wiederum unter beiden Körben extrem bissig und sehr aufmerksam präsentierten. Nachdem das Team seine anfängliche Nervosität abgelegt hatte, beeindruckten die „Baskets“ ihre Gegenspieler mit einer variantenreichen Defensive, die blitzschnell von einer aggressiven Mann- in eine gut gestaffelte Zonendeckung wechselte und die Gegner mit zunehmender Spieldauer mehr und mehr aus dem Konzept brachte. „Mit der Defensive haben wir Bremerhaven heute den Zahn gezogen“, freute sich auch Bremens überragender Akteur Lukas Köhler, dem mit 15 Punkten, 10 Assists, neun Rebounds und neun Steals beinahe ein „Quadro-Double“ gelungen wäre.

Nach der Halbzeitpause sorgte nicht nur Jonas Liermann mit gleich fünf verwandelten Distanzwürfen für Freude in der voll besetzten Halle an der Erlenstraße, auch seine Mitspieler zeigten sich nun deutlich konsequenter in der Chancenverwertung, was Gäste-Coach Majdi Shaladi mit fehlendem Personal zu erklären versuchte. „Mir fehlten heute drei Leistungsträger“, erklärte er, „darunter gleich zwei Aufbauspieler, was man leider mehr als deutlich gemerkt hat.“ Während sich die Gäste an der aufmerksamen Defensive des Tabellenführers die Zähne ausbissen, erzielte Youngster Jerry Ndhine (12) nach gewonnenem dritten Viertel (30:28) im abschließenden Durchgang den 100. Zähler für die Baskets (36. Minute) und tanzte nach Spielende mit Team und Betreuern ausgelassen durch die Halle.

Weser Baskets/BTS Neustadt: Bashiri (3), Ceesay (12), Hein (2), Kaniok (13), Köhler (15), Kosuta (16), Liermann (18), Ndhine (12), Plaschek (9), Wolde (10).