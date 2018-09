Sie muss sich wegen ihrer immer noch nicht restlos überstandenen Fußverletzung weiter in Geduld üben: Hochspringerin Mareike Max. (Frank Thomas Koch)

Unten in der großen Arena laufen die Hochsprung-Wettbewerbe. Leichtathletik-EM in Berlin. Es ist heiß, es gibt deutsche Medaillen. Die Stimmung: bombastisch. Fast 60 000 Leute auf den Tribünen. Oben in der Stadionkurve sitzen drei junge Hochspringerinnen unter den Leuten, zwei aus Dortmund, eine aus Bremen. Alle drei haben sie ihre Träume. Ihre Ziele, Sehnsüchte. Mal da unten stehen und mit den Besten Europas um Europas Krone kämpfen. Vor solch einer Kulisse, in solch einer Atmosphäre. Das wär' was. Alle drei jungen Hochspringerinnen haben momentan Verletzungssorgen.

Mit dieser Szenerie wäre dann recht anschaulich beschrieben, was den Leistungssport ausmacht. Er bietet so viel, er verlangt so viel. „Schon krass“, sagt die Hochspringerin aus Bremen, die dort in Berlin auf der EM-Tribüne saß, und damit meint Mareike Max diese euphorische Stimmung dort. Ja klar, sie hat sich mitreißen lassen, es hat sie beflügelt in dem Wunsch, dieses Zuschauer-Erlebnis mal mit einem Athleten-Erlebnis zu überbieten. Und nein, sie hat nicht an ihre doofe Fußverletzung gedacht in diesem Moment der Euphorie.

Aber die doofe Fußverletzung ist ja trotzdem da, sie dauert und dauert, auch wenn es nach zwei Operationen wegen eines Überbeins im vergangenen Jahr schon deutlich besser geworden ist. Da steckt immer noch eine Entzündung im Fuß. Training, Pause, Untersuchung, Physiotherapie, so geht das andauernd. Wer die Werder-Hochspringerin Mareike Max – eine freundlich und ausgeglichen wirkende junge Frau, die gerade 20 Jahre alt geworden ist – fragt, ob das nicht extrem nervig sei, erhält die Antwort: "Ja, schon“. Irgendwann im Gespräch nennt sie es „einen Teufelskreis“, in dem sie bezogen auf diese Fußsache steckt.

Mitte August war sie bei ihrem Orthopäden, der sie in Bad Schwartau operiert hatte. Doktor Olms habe ihr gesagt: Vom Knochen her sei alles okay. Um die Entzündung herauszubekommen, wäre Bewegung wichtig. Der Teufelskreis: Sie muss die Entzündung durch viel Bewegung und Reizung wegkämpfen – aber bei zu viel Bewegung und Reizung schlägt die Entzündung zurück. Die Athletin muss da die richtige Balance finden. Sie muss ins Risiko gehen.

Leistungssportler müssen das oft, sonst wird das eher nichts. „Zwischen schwer verletzt und topfit, das ist ein schmaler Grat“, sagt Mareike Max' Trainer Roman Fricke. Er war einst selbst ein Hochspringer auf gehobenem Niveau. Wenn er seine Verletzungen aufzählt, kommt man mit dem Mitschreiben nicht schnell genug mit. Sehne gerissen, Ermüdungsbruch, drei Bandscheibenvorfälle. Und so weiter.

Die richtige Balance finden, die richtigen Reize setzen, die richtige Trainingssteuerung – das ist das, was als Herausforderung jetzt vor Mareike Max und Roman Fricke liegt. Am Beginn einer Saison, von deren Ende niemand weiß, wie es aussehen wird. Im Idealfall käme wohl so etwas wie eine übersprungene Höhe von 1,90 Metern. Idealerweise auch noch übersprungen auf einer Meisterschaft, nicht auf einem wegen perfekter Wetterbedingungen kurzfristig anberaumten Meeting.

Dass sie mal 1,90 Meter übertreffen will, ihre eigene Körpergröße, das schwirrt schon lange als Sehnsucht in Mareike Max' Kopf herum. Das wird sie wohl auch eintragen in diesen Fragebogen, den der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) zu Saisonbeginn herumschickt.

Die Höhe hat Bremens beste Leichtathletin drauf, die schon diverse Medaillen auf nationalen Titelkämpfen gewonnen hat. Ihr Trainer ist schon länger davon überzeugt. Er bewertet die Entwicklung seiner Springerin aber nicht anhand des DLV-Fragebogens. Er ist, wenn man so will, nicht höhen-fixiert.

Sonst müsste er von Rückschritt und Stagnation sprechen: Mareike Max hatte schon vor zwei Jahren 1,84 Meter überflogen und seitdem nicht mehr. Fricke sieht die Konstanz bei Höhen um 1,80. Er sieht die Nervenstärke bei Meisterschaften, die Steigerung in Trainingswerten, die Fußhaltung vor und nach der OP. „Wir stehen heute besser da als vor einem Jahr“, sagt er. Er wirkt nicht wie jemand, der vorschnell etwas herausposaunt. Er spricht mit Bedacht.

Mit Bedacht hat er einen Trainingsplan für Mareike Max ausgearbeitet, der bis Weihnachten reicht. Welche Schwerpunkte sollen wann gesetzt werden? Dabei soll der sukzessive Aufbau hin zu den weit entfernten Wettkämpfen anders aussehen als vor einem Jahr. Wenn er immer nur wieder dasselbe machen würde, da müsste sich seine Athletin dann bald einen neuen Trainer suchen, sagt er. Leichtathletik-Training hat viel mit immer wieder neuen Reizen zu tun. „Da erfinde ich mich dann lieber immer wieder neu, dann hat Mareike ja auch immer wieder einen neuen Trainer“, sagt Roman Fricke.

Wer sich das jetzt so vorstellt, dass Mareike Max nun in den nächsten wichtigen Trainingswochen bis Weihnachten in die Halle im Weserstadion kommt, Fricke in den Plan schaut und ihr sagt, was ansteht – liegt nicht ganz richtig. Es wird besprochen, es muss passen zu dem Gefühl, das die Athletin gerade hat für ihren Körper.

Zu trainieren, um etwas abzuhaken, das auf einem Plan abzuhaken, davon hält Fricke nicht viel. Sie müsse halt verstärkt in ihren Körper hineinhören, sagt Mareike Max. Sie sagt: „Die Verletzung hat mich auch ein bisschen dazu gezwungen.“

Zur Sache

Das Jahr der Athletin – eine Langzeit-Begleitung

Jede Sportart hat ihre Charakteristika. Leichtathleten gehören schon mal zu jenen Sportlern, die sich über Monate und zumeist unbeobachtet von der Öffentlichkeit auf oft nur wenige Wettkämpfe vorbereiten, die dann von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Was treiben sie die ganze Zeit? Was treibt sie an, was treibt sie um? Wie baut man eine Leistung auf, wie entsteht sie, was hängt alles dran, was passiert alles, was nimmt alles Einfluss? Der WESER-KURIER möchte in einer Art Langzeitstudie die Werder-Hochspringerin Mareike Max, Bremens beste Leichtathletin, durch ihre Saison begleiten – und nicht erst warten, bis in dieser Saison dann endlich mal der erste Hochsprung-Wettkampf ansteht. Im Abstand von etwa zwei bis drei Wochen soll im WESER-KURIER stehen, was ansteht bei Mareike Max. Was sie bewegt, was sie bewegen muss. Bekommt sie die vermaledeite Entzündung aus dem Fuß, wird sie wieder in den Kader des Verbands aufgenommen, und wenn ja, in welchen? Das wären schon mal fragen, die demnächst anstehen, und an denen eine Menge hängt. Doch zunächst mal kommt in der ersten Oktoberhälfte ein Urlaub auf Mallorca. Der erste seit Jahren, den die Leistungssportlerin gemeinsam mit ihrer Familie verbringen kann.

