Auf den Geschmack gekommen: Die Weserstars (von links) Paul Schön, Spielertrainer Igor Schön und Ales Jurcik mit ihren – bissfesten – Meisterschaftsmedaillen. (Hansepixx)

Es war gegen 22.18 Uhr, als ein Feuerwerk am Paradice in die Luft stieg. In der Eishalle hatten die Weserstars wenige Sekunden zuvor die Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga perfekt gemacht. Der 5:4 (3:1, 1:0, 1:3)-Heimsieg über den Adendorfer EC war schließlich der dritte Erfolg in Serie – und das bescherte den Bremern im Modus „Best of Five“ den schnellstmöglichen Titelgewinn. Das war ein Grund zum Feiern, und deshalb wurde es bunt am Waller Abendhimmel.

Aber auch in der Halle ging es turbulent zu. Als die Schlusssirene ertönte, warfen die Weserstars ihre Helme in die Höhe und genossen den Applaus der 902 Zuschauer. Eine Kulisse, die es zuvor noch nie bei einem Eishockey-Spiel im Paradice gegeben hatte – und die deshalb ziemlich gut zum Titelgewinn passte. Das Spiel übrigens auch. Denn der Heimsieg über Adendorf, er ließ nur rund 40 Minuten den Schluss zu, dass es sich um einen Selbstläufer handeln würde.

Angesichts der 4:1-Führung nach dem zweiten Drittel deutete auch nichts auf eine spannende Schlussphase hin. Der AEC schien nicht mehr in der Form vom ersten Spiel dieser Finalserie, das nur etwas glücklich mit 7:4 an die Bremer gegangen war. Die Adendorfer traten eher auf wie bei der 2:4-Niederlage im zweiten Duell, das trotz des eigentlich knappen Ergebnisses klar von den Weserstars dominiert worden war.

Aber es geht eben manchmal recht schnell im Eishockey, das wurde dann auch im dritten Spiel klar. Im abschließenden Drittel hatte zunächst nichts auf einen Schlagabtausch hingedeutet; die Weserstars ließen es angesichts der klaren Führung ein bisschen schleifen, hatten das Geschehen aber doch ziemlich sicher im Griff. Mit einem Doppelschlag der Gäste zwischen der 47. und 50. Minute sollte sich das ändern. Plötzlich war der AEC wieder dran und schien auf dem Weg, ein viertes Spiel zu erzwingen.

Zudem war nicht ganz klar, wie sich die direkt auf den Anschluss folgende Szene auswirken würde: Nach einem Foul von Adendorfs Marc Petermann blieb Michael Sievert minutenlang an der Bande liegen und musste behandelt werden. Es sah nicht gut aus für den Abwehrspieler, der schließlich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

"Alles, was es für einen Krimi braucht"

Erst Stunden später stand fest, dass Sievert sich lediglich eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen hatte. Als er vom Eis gebracht worden war, waren die Konsequenzen für die Partie dagegen offen: Würden die Bremer den Schock und den Anschlusstreffer wegstecken? Es gelang, auch weil Petermann für seinen Check fünf Minuten und eine Spiel­dauerdisziplinarstrafe erhielt. Die Weserstars, ohnehin ziemlich erfolgreich im Überzahlspiel, nutzten das Powerplay schnell zum 5:3 durch Paul Schön und sorgten damit für die Vorentscheidung.

Daran vermochten auch die hektischen Schlussminuten und der erneute Anschluss durch den Gast nichts mehr zu ändern. „Dieses Spiel hatte noch mal alles, was es für einen Krimi braucht – und man hat gesehen, dass unsere Mannschaft schwierige Situationen meistert“, meinte Andreas Niewiera. Die dritte Meisterschaft nach 2015 und 2016 ist für den Sportlichen Leiter nicht weniger als „die Krönung einer fast perfekten Saison“.

Tore: 1:0 I. Schön (6.), 2:0 Ratajczak (10.), 2:1 Kulabuchov (15.), 3:1 Schophuis (18.), 4:1 Wellmann (39.), 4:2 Dorion (47.), 4:3 Zawadzki (50.), 5:3 P. Schön (51.), 5:4 Stuart-Dant (57.).