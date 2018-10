Im vierten Spiel der Eishockey-Regionalliga Nord landeten die Weserstars den ersten richtigen Sieg: Nachdem sie beim 7:6 nach Verlängerung gegen Nordhorn zum Auftakt lediglich zwei Punkte eingesammelt hatten, brachte ihnen der 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)-Heimerfolg über die Salzgitter Icefighters denn auch drei Zähler ein. „Das tat gut“, kommentierte Andreas Niewiera, der Sportliche Leiter. Womöglich lag der erste glatte Sieg auch an der Personalsituation: Hatten die Weserstars bislang angesichts zahlreicher Ausfälle improvisieren müssen, so standen gegen Salzgitter alle Spieler zur Verfügung – mit positiven Folgen.

In Bestbesetzung gelang denn auch ein richtig guter Start, der mit dem Führungstreffer von Tim Maier (in Unterzahl) gekrönt wurde. Doch der Gast, vor drei Wochen noch 3:2-Sieger über die Bremer, reagierte keineswegs geschockt und stellte einen gleichwertigen Gegner. Von einer Vorentscheidung vor den rund 300 Zuschauern im Paradice konnte deshalb lange Zeit keine Rede sein. Erst als die Gäste beim Stand von 3:2 eine Strafzeit kassierten (56.), die Igor Schön umgehend zum vierten Bremer Treffer nutzte, war der Heimsieg gesichert. Am kommenden Freitag spielen die Weserstars nun beim Adendorfer EC, dem Schlusslicht der Liga.

Tore: 1:0 Maier (3.), 1:1 Häufler (16.), 2:1 Ratajczak (25.), 3:1 Galwas (34.), 3:2 Borysov (45.), 4:2 I. Schön (56.), 5:2 Maier (59.).