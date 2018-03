Traf beim 7:4-Erfolg der Weserstars drei Mal: Spielertrainer Igor Schön. (Dennis Hayungs)

Auf dem Eis war es deutlich enger zugegangen, als das Ergebnis vermuten lässt: Mit 7:4 (0:1, 2:1, 5:2) besiegten die Weserstars den Adendorfer EC im ersten Finale um die Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga Nord. Damit wurden die Bremer zwar ihrer Favoritenrolle gerecht. Aber nach dem Duell stand auch fest: Der Adendorfer EC ist eine schwere Hürde auf dem Weg zum Titel. Alle vier Hauptrundenspiele hatte das Team aus der Heide gegen die Weserstars verloren; ins Finale war der AEC auch deshalb gelangt, weil sein Halbfinalgegner HSV unter einer Grippewelle litt.

Es war deswegen eigentlich kein Wunder, dass der Gast völlig unbeschwert in das Spiel vor rund 680 Zuschauern im Paradice gegangen war. Dieser Adendorfer EC hatte nichts zu verlieren. Allerdings wirkte sein Gegner zunächst auch etwas unbeschwert, und das überraschte dann doch. Zwar boten sich den spielerisch überlegenen Weserstars mehr Spielanteile.

Doch die letzte Konsequenz hatte der Gastgeber zunächst vermissen lassen. Also entwickelte sich über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende setzten sich die Weserstars auch deshalb durch, weil sie personell besser besetzt waren und deshalb mehr zuzusetzen hatten. Als der AEC seinen Goalie vom Eis nahm, legte Christian Priem schließlich die zwei letzten Treffer nach. Keine Frage: Die Bremer erwartet im zweiten Spiel der Best-of-5-Serie an diesem Sonntag (19 Uhr) ein heißer Tanz.

Tore: 0:1 Hofmann (11.), 1:1 Meinhardt (22.), 2:1 Ratajczak (23.), 2:2 Kulabuchov (39.), 2:3 Kulabuchov (47.), 3:3 I. Schön (51.), 3:4 Henry (51.), 4:4 I. Schön (54.), 5:4 I. Schön (58.), 6:4 Priem (59.), 7:4 Priem (60.).