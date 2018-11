Der Adendorfer EC zählt in dieser Saison sicher nicht zu den Spitzenteams der Eishockey-Regionalliga. Trotzdem waren die Weserstars natürlich froh über den 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)-Heimerfolg über diesen Gegner. Sie halten mit den drei Punkten schließlich den Anschluss an die Spitzengruppe der Spielklasse. „Das war eine sehr souveräne Vorstellung“, meinte Andreas Niewiera, der Sportliche Leiter. Den Grundstein zum Erfolg hatten die Bremer im ersten Drittel gelegt. Die frühen Treffer von Tim Maier und Artur Galwas zeigten nämlich die Richtung an: Es ging in erster Linie auf das Tor der Gäste. Das sollte sich auch noch dem Anschluss des AEC nicht ändern. Allerdings verflachte das Spiel im Verlauf der 60 Minuten: Adendorf konnte nicht mehr, und die Bremer mussten einfach nicht mehr tun. Sie konnten sich also schonen für das zweite Spiel des Wochenendes: An diesem Sonntag (18.30 Uhr) geht es nach Nordhorn.

Tore: 1:0 Maier (3.), 2:0 Galwas (5.), 2:1 Zobel (10.), 3:1 Szygulla (18.).