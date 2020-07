Im Relegationsspiel gegen Werder war es noch illegal: Heidenheimer Spielerfrauen auf der Tribüne. (Pressefoto Rudel/Robin Rudel/Pool/Pressefoto Rudel)

Taugt der Fußball als Vorbild? Oder wenigstens: als Blaupause? Im Ringen um eine Rückkehr zur Normalität, um das Abwenden all jener wirtschaftlichen, sozialen, emotionalen oder eben schlicht existenziellen Schäden, die eine Pandemie außer der Gesundheitsgefährdung auch noch anrichten kann, hatte nicht nur der Finanzminister die Bazooka auspacken wollen und „Wumms“ versprochen.

Der Wumms der Deutschen Fußball-Liga (DFL) hieß immerhin: Geisterspiele. Von innen heraus berichtet, retteten sie etliche Klubs vorm Exodus. Von außen betrachtet, haben sie den vielen Prophezeiungen zum Trotz weder Chaos, Skandale noch schwerwiegende Infektionsherde gebracht. Die gab es im Schlachtbetrieb eines Fußballbosses, nicht auf dem Platz.

Für die neue Saison, die im September beginnen soll, planen die DFL und der DFB mit Zuschauern in den Stadien der ersten, zweiten und dritten Liga. Die Leitplanken sind aufgestellt, heißt es. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung will man demnächst ein einheitliches Vorgehen beschließen. Oh, oh, kann das gut gehen? Und kommt nach dem Geisterspiel-Bashing jetzt das Zuschauerkonzept-Bashing?

Virologen warnen, zu Recht, vor dem Virus, Politiker warnen, zu Recht, vor einem Flickenteppich. Fanvertreter warnen, auch zu Recht, vor Ungleichbehandlung oder auch einem Missbrauch der erforderlichen Datenerhebung bei den Stadionbesuchern. Sinn, Fehlerquote, Nutzen und Umsetzbarkeit von kurzfristig zu organisierenden Corona-Massentests: mehr als umstritten.

Die Fußballvereine mit ihren verschieden großen Arenen hatten zuletzt verschieden große Publikums-Kennziffern für die nächste Saison rausgehauen. Aus Leipzig und Frankfurt (sehr große Arenen) hört man von 20 000 Zuschauern, die man sich wünschen würde. Aus Dortmund (riesengroße Arena) kommt die Zahl von 15 000 Stadiongängern, die sich im Vergleich zu Werders 15 000 für sein Weserstadion recht bescheiden liest. Union Berlin fleht geradezu um volle Auslastung von 22 000 Plätzen, weil die Fans den Verein ja so sehr anflehen würden, endlich wieder rein zu dürfen in die Alte Försterei.

Einen Werbefilm über die corona-bereinigte deutsche Stadionkultur stellt man sich so vor: Fans ziehen fröhlich lachend unter Einhaltung der Abstandsregeln zum Spiel, sie warten geduldig am Einlass und lassen den Check über sich ergehen, dann stülpen sie ihre Maske über und jubeln bei einem Tor alle für sich allein. Der Nachbar wäre ja auch zu weit weg, um ihm um den Hals zu fallen. Schon bei der Anreise waren Busse und Bahnen auf wundersame Weise spärlich besetzt, und auch die Abreise erfolgt sehr gesittet. Das Bierchen danach: kontrollierte Defensive, um mal einen Fußballbegriff abzuwandeln.

Mal abgesehen von der Frage, ob das eine angenehme Stadionatmosphäre wäre, kann man sich dieses Szenario in der Wirklichkeit nicht so gut vorstellen. Da muss man an dieser Stelle an Zugfahrten zu oder von den Stadien denken, auf denen es, verniedlichend gesagt: sehr eng und laut war und sehr streng gerochen hat. Wenn man noch an den Geister-Start im Mai zurückdenkt und an das Video eines Hertha-Profis, welches das DFL-Hygienekonzept veralberte, darf man sich jetzt natürlich erst recht Filmchen vorstellen, in denen sich um gar nix geschert wird.

Das Virus wird nach Lage der Dinge nicht weg sein im September. Es kommt wohl auch in diesem Fall fast noch mehr als auf das Konzept auf seine Einhaltung und Umsetzung an. Dass Leute, die zum Fußball gehen, als Masse ein anderes Bild abgeben als Leute, die in die Oper gehen, muss nicht gleich zu einem Tabu führen. Der Wunsch nach Normalbetrieb ist auch für den Wirtschaftsbetrieb Profifußball legitim.

Und bei allem, was man ihm in seiner geldverschlingenden Monstrosität vorwerfen kann, wäre es wohl zu unpräzise, ihn pauschal verantwortungslos zu finden. Dass er vielen so monströs und maßlos erscheint, hat nicht nur mit ihm selbst zu tun. Der Versuch, wieder Menschenmengen ins Stadion zu holen, erscheint zwar als die deutlich größere Herausforderung als zuletzt die argwöhnisch beäugte Geisterspiel-Abwicklung. Aber immerhin: Damit ist es ja dann irgendwie gut gegangen.