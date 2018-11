Yoga kann zum Beispiel ein Betriebssport sein. (Sophia Kembowski/dpa)

Der Übergang zwischen Sport und Betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) ist so fließend wie der Übergang von einer Workshop-Station zur nächsten. 100 Teilnehmer haben sich im interaktiven Teil des 3. Cornamix-Fachkongresses auf vier Gruppen verteilt, um im Südflügel des Mercedes-Benz-Kundencenters zu vier Themen ihre Ideen und Erfahrungen einzubringen. Nach 20 Gesprächsminuten unter kompetenter Führung wechselt jede Gruppe ein paar Meter weiter zum nächsten Thema. Rotation ist angesagt – im Saal ebenso wie in den Köpfen der Teilnehmer.

Genau das will die Cornamix GmbH, in der sich 2012 Experten der Sportmedizin, der Sportwissenschaft, der Physiotherapie und des Personal Trainings zusammengetan haben, grundsätzlich. Im Alltag beraten die Cornamix-Mitarbeiter Sportvereine und Verbände, aber auch Physiotherapeuten und Wirtschaftsunternehmen bei Fragen zu Fitness, Gesundheit und zum BGM.

An diesem ersten Kongresstag geht es zwar nur am Rande, doch immer wieder auch um Sport. Unter dem Titel „Mehrwert Mensch: Der Mensch ist nicht Mittel. Sondern Mittelpunkt.“ lernen die Teilnehmer, wie eine menschenorientierte Führung in Betrieben aussehen könnte. Birgit Köhler, langjährige Personalleiterin unter anderem bei Melitta und jetzt Unternehmensberaterin, betont in ihrem Impulsvortrag die überragende Bedeutung von Führungskräften bei der betrieblichen Gesundheitsförderung. „Sie haben die Schlüsselposition“, sagt Köhler, „sie sorgen dafür, dass sich alle Mitarbeiter am Arbeitsplatz wohlfühlen.“ Manchmal sorgen sie gerade nicht dafür. Wer nur seine Macht ausspiele statt Vertrauen aufzubauen, werde die Belegschaft nicht hinter sich bringen, ist Köhlers Botschaft. Eine andere lautet: Wertschätzung steigert Wohlbefinden. „Sie kostet nichts und tut nicht weh.“ Klingt banal, scheint im Berufsalltag aber keineswegs verbreitet zu sein.

Birgit Köhler bezeichnet die Führungskraft als Gesundheitsmanager. Darauf muss eine Führungskraft erst mal kommen. In den Workshops wird deutlich, dass die Führungskraft natürlich nicht allein für die Gesundheit der Mitarbeiter verantwortlich ist. Markus Köhl von der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK), mit Joana Wiese Leiter eines der vier Workshops, spricht von der „Verantwortung für die eigene Gesundheit“. Er meint dabei die Beschäftigten. Oliver Friedrich jedoch kritisiert aus eigener Erfahrung die Betriebe. „Viele haben keine Ahnung“, sagt der Firmenfitness-Berater und Leiter eines anderen Workshops. Es sei wichtig zu wissen, „was meine Belegschaft will“.

Marco Bode (Ewert/nph)

Bei Werder Bremen legen viele Beschäftigte offensichtlich selbst schon viel Wert auf körperliche Betätigung. „Werder bietet die Möglichkeit, auch während der Arbeit Sport zu machen“, sagt Aufsichtsratschef Marco Bode, der zur Gesprächsrunde am Nachmittag nach Sebaldsbrück gekommen ist. Das ist ein tolles Angebot für die Beschäftigten. Aber Werder ist als Unternehmen wohl ebenso in einer Sonderstellung wie Mercedes-Benz. Auf dem Firmengelände des Konzerns gebe es ein Fitness-Studio und eigens für gesundheitliche Maßnahmen ausgerüstete Fahrzeuge, die in die Werkshallen fahren, sagt Peter Gagelmann. Der frühere Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga ist seit vielen Jahren bei Mercedes angestellt, begrüßte morgens die Gäste und sitzt nun mit in der Abschlussrunde.

Joana Wiese stellt in ihrem Workshop-Fazit heraus, dass auch am Arbeitsplatz Zeit vorhanden sein muss, sich um die eigene Gesundheit zu kümmern. Das setzt voraus, dass sich außer den Arbeitnehmern auch die Betriebe aktiv um das Gesundheitsmanagement kümmern müssen. Wie das aussehen kann, stellen Personalleiter Gordon Behrens und die BGM-Beauftragte Lena Grewe von der LLoyd Shoes GmbH in Sulingen (Kreis Diepholz) vor. Schon seit mehr als 20 Jahren gibt es beim Schuhe-Hersteller das BGM, in dem der Sport als Betriebssport ein Element unter vielen darstellt. Das BGM bei Lloyd umfasst den gesunden Bildschirmarbeitsplatz ebenso wie die kostenlose Vitamintankstelle (Obstkörbe), ein Firmenfitness-Programm, das Leasen von Fahrrädern für Mitarbeiter, Gesundheitskurse oder das Beratungsangebot für Beschäftigte in Krisenlagen („Wo drückt der Schuh?“).

Einen hochinteressanten Aspekt hat auch der Workshop unter Leitung von Lars Figura herausgearbeitet. „Wir wissen, dass wir im Job ungesunde Dinge machen – aber wir verdrängen das“, sagt der ehemalige Weltklasse-Leichtathlet mit Doktortitel zum Thema Doping. Was im Sport verboten sei, nämlich der Einsatz von Medikamenten, werde am Arbeitsplatz oft gemacht – durchaus zum Gefallen der Arbeitgeber, wenn beispielsweise ein Mitarbeiter trotz Krankheit in den Betrieb kommt. Auch bei Auszubildenden und Studenten sei der Griff zur Tablette verbreitet, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Es gebe, so Figura, eine Bedürfnisverdrängung. So gehe der Beschäftigte auch schon mal unausgeschlafen arbeiten – und trinke im Büro erst mal Kaffee. Figura hat eine ganz unkonventionelle Idee, die dem grundsätzlichen Anliegen des Kongresses nach Bewegung entspricht: Man könne mit einem Gesprächspartner, statt am Bürotisch einen Kaffee zu trinken, auch eine Runde um den Block gehen und dabei reden. Warum eigentlich nicht?