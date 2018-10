Champions League

Wie im Rausch: BVB feiert gegen nächste Atlético Torgala

Die Dortmunder Festspiele gehen weiter. Wie in der Bundesliga spielt die Borussia auch in der Champions League groß auf. Gegen das europäische Schwergewicht Atlético Madrid gelingt die nächste Tor-Gala. Das erinnert an glorreiche Zeiten.