Autogrammjäger und leidenschaftlicher Tischtennisanhänger: Werders Fanbeauftragter Oliver Barendziak. (Frank Thomas Koch)

Sportbegeistert war Oliver Barendziak schon immer. In der Jugend hat er Fußball gespielt, mit 18 Jahren ist er zum Darts gewechselt und trat mit den Strangers aus Bremen-Rablinghausen zwischen 2006 und 2010 fünf Jahre in der Bundesliga Nord an. Und wenn im Fernsehen Sportübertragungen zu sehen sind, ist Oliver Barendziak gerne live dabei, ganz gleich, um welchen Sport es sich handelt. Die Übertragungen von den Olympischen Sommerspielen 2012 in London aber haben das Leben des Bremers komplett verändert. Es lief eine Übertragung vom Tischtennis-Viertelfinale der Männer. Barendziak sah den Taiwanesen Chuang Chih-Yuan in Aktion – und erfuhr dabei vom Kommentator, dass der spätere Viertplatzierte dieser Olympischen Spiele im Ligabetrieb für den SV Werder spielt. In dem Moment stand für den Bremer fest: „Da muss ich hin, von dem brauche ich ein Autogramm.“

In der kurz darauf beginnenden Bundesligasaison, es sollte übrigens die Meistersaison des SV Werder werden, ging Oliver Barendziak bei einem Heimspiel gegen Saarbrücken also erstmals in die Halle – und war begeistert. Von der Präzision, der Schnelligkeit, von den Abwehrkämpfen, wenn ein Spieler fünf Meter hinter der Platte steht, „das ist wie Zauberei“. Barendziak wurde Stammgast bei den Tischtennis-Partien in der Werderhalle, und er wurde zum Autogramm- und Trikotjäger. Drei Jahrzehnte lang hatte der heute 48-Jährige die Unterschriften der Fußballprofis vom SV Werder gesammelt und auch die Sammlerbörse im Ostkurvensaal des Weserstadions mit ins Leben gerufen. Um die Sammlerbörse macht er sich zwar immer noch verdient, er selbst aber hat die Sportart gewechselt.

Für Barendziak zählen seither Fanartikel aller Art aus dem Bereich Tischtennis. Etwa 10 000 Autogrammkarten besitzt er inzwischen, dazu 700, 800 verschiedene Spielertrikots, verteilt auf ungezählte Alben und zwei Kleiderschränke. Olympiasieger, Weltmeister, die Top-100 der Weltrangliste, er hat sie (fast) alle – „das ist schon etwas aus dem Ruder gelaufen“, sagt Barendziak mit einem Grinsen. Allmählich wird’s etwas eng mit der Aufbewahrung dieser Schätze, doch demnächst zieht er um in eine etwas größere Wohnung – „und dann“, sagt Barendziak, „dann gibt es auch ein eigenes Tischtenniszimmer“. Wie eine solch imposante Sammlung möglich ist? In kaum mehr fünf Jahren? „Man fragt die Spieler einfach“, sagt der Bremer. Und zwar vor Ort. In der Werderhalle. Aber auch bei großen Tischtennis-Events wie den German Open in Magdeburg oder in Bremen. Oder bei der Weltmeisterschaft 2017 in Düsseldorf. Oliver Barendziak hatte sich dafür eigens zehn Tage Urlaub genommen und sich auf die Jagd nach Unterschriften und Trikots begeben.

„Meine Erfolgsquote liegt bei fast 100 Prozent“, sagt Barendziak. Wobei es ihm zugutekommt, dass er inzwischen nicht mehr nur als Sammler, sondern auch als Funktionär unterwegs ist. Barendziak, der Autogrammjäger, war stets einer der ersten Besucher in der Werderhalle. Er half an Punktspieltagen wie selbstverständlich mit bei der Organisation, bei Auf- und Abbau – und wurde 2014 von Werders Teammanager Sascha Greber gefragt, ob er nicht Lust hätte, den Posten des Fanbeauftragten der Tischtennisabteilung zu übernehmen. Barendziak hatte Lust. Und betreut nun zusätzlich die Gästefans vor Ort. Er kümmert sich um Anfragen für Tickets und wickelt für die Werderspieler die gesamten Autogramm- und Fanpostanfragen ab.

Teil der Werder-Familie

„Ich bin das Bindeglied zwischen Mannschaft und Fans“, sagt Oliver Barendziak. Er sieht sich als Teil der Werder-Familie und hat einen guten Draht zu den einzelnen Akteuren. Wie selbstverständlich plaudert er vor und nach den Spielen mit Bastian Steger, Werders Topmann, oder mit Hunor Szöcs, dem Rumänen, der seit 2014 für Werder aktiv ist. Aus Spaß hat er selbst schon mal am Training von Chefcoach Cristian Tamas teilgenommen und sich mit Florent Lambiet ein paar Ballwechsel geliefert. „Das ist alles ganz locker, ganz anders als beim Profifußball“, sagt Barendziak. Als „Grillmeister Olli“ organisiert er überdies gemeinsame Teamabende mit Spielern und Anhängern oder Kohlfahrten, an denen auch mal der eine oder andere Werder-Spieler teilnimmt. Und als Fanbeauftragter ist er natürlich auch eine treibende Kraft des 2016 gegründeten Fanklubs „Werders Nordlichter“, dem rund 100 Personen angehören.

Diese Sammler-Leidenschaft hat den Tischtennissport für Oliver Barendziak aber nicht nur zum Hobby Nummer eins gemacht. Sie hat ihm – und das ist noch viel wertvoller – auch beruflich eine neue Chance gegeben. Der gelernte Werkzeugmacher und Speditionskaufmann war nämlich arbeitssuchend, als er mit Peter Franz in Kontakt kam. Der in Bremen heimische frühere deutsche Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer arbeitet als Geschäftsführer beim japanischen Tischtennis-Ausrüster Victas, der seinen deutschen Firmensitz in Heilbronn hat. Als Franz für die German Open in Magdeburg im November 2017 einen Helfer für seinen Stand suchte, fragte er kurzerhand bei Barendziak an.

Aus diesem Aushilfsdienst ist inzwischen eine Festanstellung geworden – als Kaufmann in der Tischtennisbranche kümmert sich Barendziak um den Bereich Logistik und Versand. Dafür pendelt er nun wochenweise zwischen seinem Wohnsitz Bremen und dem Firmensitz in Heilbronn. Im April wechselt Ausrüster Victas den Standort und zieht – passenderweise – nach Bremen, genauer gesagt nach Habenhausen. „Das ist ein Traumjob“, sagt Oliver Barendziak. Weil er nun regelmäßig auch beruflich mit der Tischtennisszene in Kontakt ist. Und weil er durch seinen Arbeitgeber die Möglichkeit hat, weiterhin bei großen Turnieren und Veranstaltungen vor Ort zu sein. Deshalb konnte er es auch verschmerzen, dass der neue Job erst kürzlich seine stolze Serie beendet hat.

Fünf Jahre lang war Oliver Barendziak bei jedem Werder-Heimspiel dabei, bis zum 21. Dezember. Da nämlich stand eine Inventur an. Der 48-Jährige wurde in Heilbronn gebraucht und traf erst nach Mitternacht wieder in Bremen ein. Ein Barendziak war an dem Freitagabend dennoch Teil des Teams, das sich um die Organisation des Spiels gekümmert hat: Olivers Vater Klaus-Dieter Barendziak, inzwischen ebenfalls absoluter Tischtennisfan, übernahm kurzerhand die Aufgaben seines Sohnes.

Wenn Werder sein nächstes Spiel bestreitet, reist Oliver Barendziak wieder aus Heilbronn an – und hat dann eine vergleichsweise kurze Anfahrt von nur 150 Kilometern. Am Sonnabend, 5. Januar, ist das Team um Spitzenspieler Bastian Steger in der Pokalendrunde der besten Vier in Ulm vertreten und trifft dort im Halbfinale auf Grünwettersbach. Oliver Barendziak wird schon am Vorabend vor Ort sein, „wenn die Mannschaft dort trainiert, bin ich schon in der Halle“. Tags darauf wird Oliver Barendziak auch mit dem Team in der Box sitzen, „denn das lasse ich mir doch nicht nehmen, so nah dran sein zu dürfen“. Der Autogrammjäger und Fanbeauftragte ist inzwischen nämlich auch ein Edelfan.