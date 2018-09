Lilian Du Plessis (links) vom Bremer Hockey-Club lässt sich nicht von ihrer Berliner Gegnerin abdrängen. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Die Zuschauer an diesem regnerischen Sonntag auf der Anlage des Bremer Hockey-Clubs waren hoch zufrieden. Nach einer exzellenten Leistung knöpften die Bundesliga-Damen, die anlässlich des Todes ihres 2. Vorsitzenden Knut Letzsch mit Trauerflor aufliefen, dem Berliner HC beim 0:0-Remis mehr als verdient einen Punkt ab. Nach der bitteren 0:1-Niederlage der Bundesliga-Damen in Berlin bei den Zehlendorfer Wespen einen Tag zuvor hatte die Mannschaft beim zweiten Spiel des Wochenendes in der Tat einiges wieder gut zu machen – und das haben sie großartig umgesetzt. „Dass wir uns ausgerechnet am Sonnabend eine Auszeit genommen haben, ist um so ärgerlicher, wenn man sieht, wie toll das Team heute aufgetreten ist“, sagt Trainer Martin Schultze, der zugab, dass nach dem schlechten Auftritt in Berlin in der Nachbesprechung heftige Worte gefallen waren.

Am Sonntag wäre fast so gar ein Sieg gegen den Traditionsclub aus der Hauptstadt drin gewesen. So wurde in der 45. Minute den Bremer Hockeyspielerinnen eine Strafecke zugesprochen. Die Zuschauer hielten die Luft an, sprangen schon auf, das Tor lag in der Luft – doch Berlins Torhüterin Anna Kilian parierte den Schuss auf sensationelle Art und Weise. „Das war super geschossen, aber auch super gehalten“, meinte der Leiter der Bremer Hockeyabteilung, Henning Mühl. Auch Mühl zeigte sich begeistert, wie seine Mannschaft gegen den Berliner Hockeyclub los legte. Den Abend zuvor seien sie noch mit hängenden Köpfen aus Berlin zurückgekehrt, schweigsam an allen auf der Bremer Anlage vorbeigelaufen, sagt Mühl. „Das ist heute eine komplett andere Mannschaft, die hier auf dem Platz steht.“

Die BHC-Damen hatten nur eine Nacht, um die Niederlage bei den Zehlendorfer Wespen zu verkraften. Als sie dann am Sonntag auf den Berliner HC trafen, war schnell zu merken, dass es ein Spiel der Wiedergutmachung werden sollte. Je länger die Partie dauerte, desto engagierter, entschlossener und fokussierter traten die Spielerinnen von Trainer Martin Schultze auf. Vor allem im Defensivspiel kauften sie den erfolgsverwöhnten Gästen den Schneid ab, auch wenn der ein oder andere Pass sein Ziel noch verfehlte. Dementsprechend ließ der BHC keine wirklich hochkarätigen Torchancen der Berlinerinnen zu.

Doch so gut der Bremer Bundesligist in der Defensive agierte, so fehlte ihm vor dem gegnerischen Tor noch ein wenig die Kaltschnäuzigkeit und Cleverness, den Ball dann auch im entscheidenden Moment über die Torlinie zu drücken. Der BHC machte vor allem im letzten Viertel mächtig Druck nach vorne. Selbst in der letzten Spielminute hatten sie die Möglichkeit zum Siegtreffer. „Vorne noch aggressiver agieren, das müssen wir angehen“, gab Martin Schultze zu, der aber wahrlich keinen Grund hatte, Kritik zu üben. Die Einstellung stimmte, das Timing wie auch die Kommunikation auf dem Platz. „Wenn wir das beibehalten und weiterhin so auftreten, dann dürfte es auch bald mit einem Sieg klappen“, glaubt Martin Schultze.

Ein solches Erfolgserlebnis könnte den Knoten beim BHC komplett platzen lassen, um sich in den kommenden Saisonspielen weiter nach vorne spielen zu können. Das Potenzial in der Mannschaft ist vorhanden, das hat sie am Sonntag eindrucksvoll bewiesen. Was fehlt, ist die Belohnung. „Das 1:0, das in der Luft lag, wäre heute die Krönung gewesen“, meinte Schultze. „Aber wir sind gegen Berlin vor allem an den Klasseparaden der Torhüterin gescheitert. Das muss man akzeptieren, doch ich bin sicher, dass wir so auf einem guten Weg sind.“ Lediglich Ausrutscher wie gegen Zehlendorf, die dürften halt nicht passieren.

Auch wenn es am Sonntag erneut nicht für einen Sieg gereicht hat, dürfte die Partie den Bremerinnen eine Menge Selbstvertrauen zurückgegeben haben. Das sieht auch der Trainer so. „Jetzt geht es in den Westen. Ich hoffe, dass wir wieder so überzeugen können wie heute.“ Am kommenden Sonnabend treffen die Bremerinnen auf das Team von Rot-Weiß Köln, am Sonntag heißt der Gegner Düsseldorfer HC.

Bremer HC: Wichmann, Bausch; Nyland, Hartmann, Galimberti, Jörns, Albrecht, Bobbs, Steikowsky, Lippmann, Du Plessis, Liesenhoff, Frerichs, Schabacker, Davidsmeyer, Grashoff, Heuser.