Die Gastgeber, verstärkt mit zahlreichen Spielern der zweiten Mannschaft aus der Verbandsliga, bestritten das Match zunächst auf Augenhöhe, bis etwa Mitte der zweiten Hälfte ließen sie die Gäste nie weiter als auf vier Tore davonziehen. Nachdem Habenhausens Bastian Klün (4) direkt nach Wiederbeginn mit seinem Tor zum 12:13 zunächst den Anschluss und nur Sekunden später sogar den Ausgleich hergestellt hatte (32.), erhöhten die Gäste um Top-Angreifer Derk Marien (5) das Tempo zusehends und konzentrierten sich in der Defensive auf den starken Kreisläufer sowie auf den „enorm starken Rückraum“ (Panitz). „Von beiden Positionen aus kam Habenhausen immer wieder zu einfachen Toren“, monierte der SGAM-Trainer. Vielleicht habe sich nach dem Erfolg des Teams im Testspiel gegen die Verbandsliga-Vertretung des ATSV „eine vorschnelle Zufriedenheit bei den Spielern eingestellt“, mutmaßte der erfahrene Coach, „sodass einige gedacht haben, die dritte Mannschaft schlagen wir locker im Vorbeigehen.“

Diesem Irrtum setzte der Trainer schnell ein Ende, nach einer eindringlichen Ansprache innerhalb einer Auszeit berappelte sich das Team und setzte sich nach dem Ausgleich zum 19:19 (44. Minute) durch Kapitän Luke Pehling (1) kontinuierlich von den Hausherren ab. „In der Schlussphase haben wir dann aufgehört, uns ständig in Eins-gegen-Eins-Situationen zu verheddern“, so Panitz, „und sind schließlich durch ein konzentriertes Spiel über die erste und zweite Welle – ohne dem starken ATSV zu nahe treten zu wollen – zum erwarteten Pflichtsieg gekommen.“

In Hinblick auf das ausgegebene Saisonziel der SGAM (Meisterschaft und Aufstieg) wollte sich Thomas Panitz zwar noch nicht gänzlich festlegen, „aber es läuft im Augenblick alles auf ein echtes Endspiel zwischen uns und der SG Achim/Baden III hinaus“, blickte er zwar bereits ein wenig auf den Kracher (Sonnabend, 16. März, 19 Uhr in der Halle an der Heisiusstraße voraus – bemühte dann allerdings umgehend eine beliebte Sportlerfloskel: „Wir schauen von Spiel zu Spiel“, betonte er.

SG Arbergen-Mahndorf: Anders, Boueke; Wolf (4), Giesecke (3), Pehling (1), Suhr, Weber, Siegert, Ellmers (4), Bergmann (1), Schröder (3), Marien (5), Wöltjen (3), von Wildenrath (5/3).