Mai eine Wildwasser- und Sicherheitsschulung auf der Kanu-Lehrstrecke Bischofsmühle in Hildesheim. Voraussetzung für die Teilnahme sind Grundkenntnisse im Kanusport. Teilnehmen können auch Interessierte, die bereits über Wildwassererfahrungen verfügen und das Wochenende dazu nutzen wollen ihre Fähigkeiten auszubauen. Zum Übernachten steht den Teilnehmern der Zeltplatz beim KSGH Hildesheim/Lönsbruch zur Verfügung. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 25 Euro. Als Ausrüstung sind Wildwasser-Helme, Wildwasserboote, Neoprenanzug und Wildwasser-Schwimmwesten empfehlenswert. Weitere Informationen gibt es bei Philipp Köster unter Telefon 0176 / 23 16 29 03, bei Lutz Steenken unter 0421 / 62 92 60 oder per E-Mail an kanu@tura-bremen.de.