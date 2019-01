Hola! Kevin-Prinz Boateng bei seiner Vorstellung beim FC Barcelona. Foto: Emilio Morenatti/AP (Emilio Morenatti / dpa)

„Ich will direkt spielen, aber es ist die Entscheidung des Trainers“, sagte der 31-Jährige. Zuvor hatte Boateng den Medizincheck absolviert und seinen Vertrag unterschrieben. Barça tritt an diesem Mittwoch im Viertelfinale des spanischen Pokals beim FC Sevilla an.

„Ich bin hier wegen meiner Erfahrung und weil ich helfen will“, sagte Boateng zu seiner Rolle bei seinem neuen Club. „Ich weiß, dass ich nicht unbedingt Stammspieler sein werde.“ Der Mittelfeldspieler war überraschend vom italienischen Club US Sassuolo zum 25-maligen spanischen Fußball-Meister gewechselt.

Der Tabellenführer der Primera División leiht Boateng bis zum Saisonende aus, zudem besitzt der Verein eine Kaufoption über acht Millionen Euro. Boateng spielte in der Bundesliga für Hertha BSC (2005 bis 2007), Borussia Dortmund (2009), den FC Schalke 04 (2013 bis 2015) und Eintracht Frankfurt (2017/18). (dpa)