E-Sports begeistert viele junge Menschen und füllt ganze Arenen. Für den DOSB ist er trotzdem kein Sport. (Paul Zinken)

Zwei Menschen sitzen sich stundenlang in einem Raum gegenüber und schieben Figuren über ein Brett. Ist das Sport? Ein paar Menschen treffen sich in einer Kneipe und werfen Pfeile auf eine Scheibe. Ist das Sport? Der Deutsche Olympische Sportbund sagt: Ja, Schach und Dart, beides ist Sport.

Das Zocken an der Konsole erkennen die Sportfunktionäre dagegen nicht an. Und es stimmt ja: Es fühlt sich für viele von uns befremdlich an, dass man nicht mehr raus muss in die reale Welt, um sein Talent im Wettkampf mit anderen zu messen. Es wird aber Zeit, dass wir uns daran gewöhnen. Die Welt ist schon länger nicht mehr nur analog.

E-Sportler besitzen Fähigkeiten, die sie von weniger begabten Mitmenschen unterscheiden. Gute E-Sportler zeichnen sich durch eine herausragende Augen-Hand-Koordination aus, wie Boxer oder Sportschützen. Sie besitzen strategisches und taktisches Geschick, wie Schachspieler.

Man muss E-Sport nicht mögen, sein Suchtpotenzial ist nicht zu unterschätzen, und gewaltverherrlichende Spiele sind abzulehnen. Aber Billard, Boccia und Minigolf als Sport anzuerkennen, E-Sport aber nicht, ist willkürlich.