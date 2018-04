Jan Holze, Vorsitzender der Deutschen Sportjugend. (Karsten Klama)

Herr Holze, warum gibt es die Deutsche Sportjugend, wenn sich doch schon der Deutsche Olympische Sportbund um die Belange aller Sportler kümmert?

Jan Holze: Die Deutsche Sportjugend ist die Jugendorganisation und damit Teil des DOSB. Die Historie der Jugendorganisationen und Jugendverbände in Deutschland ist maßgeblich geprägt von der Nachkriegsgeschichte. Die DSJ ist 1950 gegründet worden. Damals hat man festgestellt, dass junge Menschen Rahmenbedingungen brauchen, um sich selbst zu organisieren und zu leiten und um ihre Ansprüche an die Gesellschaft entwickeln und vertreten zu können. Dem DOSB ist bewusst, dass es wichtig ist, eine starke Jugendorganisation zu haben, die sich um die Belange der Kinder und Jugendlichen kümmert.

Worin unterscheiden sich vorrangig die Aufgaben der beiden Verbände?

Im DOSB im engeren Sinne stehen erst einmal die Sportentwicklung mit dem Sport für alle und insbesondere der Leistungssport vornean, während die DSJ vor allem die Kinder- und Jugendarbeit im Blick hat. Sie kümmert sich um Themen, bei denen der Sport eigentlich nur das Medium ist, und setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche Spaß an Bewegung und Sport finden und sich in den Sportverbänden und -vereinen wohlfühlen.

Können Sie Beispiele nennen?

Wir unterstützen die DSJ-Mitgliedsorganisationen beispielsweise bei der Inszenierung von Trainings- und Wettkampfangeboten, die über den Sport hinaus einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen leisten. Wir fördern das ehrenamtliche Engagement, engagieren uns in der Antirassismus-Arbeit in Sportvereinen und widmen uns dem Problem der Übergewichtigkeit von Kindern.

Was macht die DSJ denn, was der DOSB nicht machen kann?

Es gibt im DOSB eine Aufgabenteilung, die nicht zuletzt durch Satzung und Jugendordnung geregelt ist. Außerdem bearbeitet die DSJ speziell zugewiesene Themen, wie die Prävention vor sexualisierter Gewalt, die die DSJ für den gesamten DOSB macht – in diesem Fall also speziell Kinderschutz, der keine sportspezifische, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.

Wie geht die DSJ mit dem Problem der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Sport um?

Ganz offensiv! Wir tabuisieren das Thema nicht. Es geht uns darum, eine Kultur des Hinsehens zu entwickeln und auszubauen. Wir sagen: Es gibt sexualisierte Gewalt auch im Sport, und wir müssen Strategien entwickeln, um dagegen vorzugehen.

Wie sehen die aus?

Wir empfehlen den Sportorganisationen, jeweils auf die eigene Situation zugeschnittene Präventionskonzepte zu entwickeln. Der beste Weg ist meines Erachtens nicht die Reglementierung. Wir sollten beispielsweise nicht die Vorlage von Zeugnissen und Führungszeugnissen bei Trainern in den Vordergrund stellen. Wir müssen vielmehr darauf hinwirken, dass sich Täter die Vereinsstrukturen nicht zunutze machen können. Das System Sportverein muss ein klares Signal aussenden: Hier ist kein Platz für sexualisierte Gewalt.

Sprechen Sie sich also gegen das Einfordern von Führungszeugnissen aus?

Nein, aber es kann nur ein Teil eines Kinderschutzkonzepts sein. Mir ist es zu wenig, dass jemand hinterher sagen könnte: Wir haben uns ja das Führungszeugnis zeigen lassen.

Was können Sportvereine tun, die sich mit dem Problem der sexualisierten Gewalt auseinandersetzen wollen?

Sie können sich beraten lassen. Sie können einen Ansprechpartner etablieren, den sie auch zu Fortbildungen in diesem Bereich schicken. Der Verein sollte ein Konzept haben, was zu tun ist, wenn ein Fall von sexualisierter Gewalt auftritt. Und der Verein sollte durch gute Kommunikation, zum Beispiel mit Plakaten, am besten aber wann immer es ihm möglich ist, darauf aufmerksam machen, dass Kinderschutz bei ihm ganz großgeschrieben wird.

An wen wenden sich Vereine, in denen ein Fall aufgetreten ist?

In Bremen sollten sie sich als Erstes an den Ansprechpartner der Sportjugend wenden. Wenn nicht klar ist, was Stand der Sache ist, sollte man sich vorher bei der Sportjugend, dem Landessportbund oder externen Stellen Rat holen, wie weiter zu verfahren ist.

Sollte man nicht besser gleich zur Polizei gehen?

Das hängt von der Schwere des Falls ab. Es ist manchmal ganz schwierig, zu erkennen, was unter den Begriff sexualisierte Gewalt fällt. Da kann es hilfreich sein, sich vorher Beratung einzuholen.

Ein anderes Thema: Die Kinderarmut wird in Deutschland zu einem immer größeren Problem. Wie wirkt sich das auf die Arbeit der DSJ aus?

Wir müssen weiter daran arbeiten, dass unsere Sportvereine Kindern und Jugendlichen aus allen sozialen Schichten offenstehen. Ich bin froh, dass die Bremer Sportjugend mit "Kids in die Clubs" ein Programm gefunden hat, um genau das zu ermöglichen. Wir wollen Wege aufzeigen, um Kinder, denen der Zugang zu Vereinen warum auch immer verwehrt ist, trotzdem als Teil der Gruppe im Sportverein zu integrieren.

Ist die Teilhabe von benachteiligten Menschen eine der wichtigsten Aufgaben der DSJ?

Ich würde es so formulieren: Den Zugang zu Sport, Spiel und Bewegung möglichst allen Kindern zu ermöglichen ist das Wichtigste, was die Deutsche Sportjugend leisten muss. Das kann in Sportvereinen sein, aber auch im Schulsport. Es geht darum, Kindern ein bewegtes Aufwachsen zu ermöglichen. Schön wäre es, wenn der Sportverein ein Teil davon ist.

Kommen wir zu Ihrer Person: Sie haben Studien in Jura und Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen, studiert u.a. in Moskau und Nantes, sich u.a. beim Deutsch-Französischen Jugendwerk und dem Kuratorium Deutsch-Russischer Jugendaustausch engagiert: Warum sind Auslandserfahrungen für einen DSJ-Chef wichtig?

Weil es gut ist, wenn man mehrere Perspektiven hat. Dies bereichert die eigene Arbeit ungemein. Ich weiß, welche Möglichkeiten sich Kindern in Deutschland beispielsweise im Vergleich zu Kindern in Osteuropa oder Asien bieten, wo eine ganz andere Einstellung zum Thema Sporttreiben herrscht und der Begriff Breitensport ganz anders besetzt ist als bei uns. Die Erfahrungen in anderen Ländern sind sehr wichtig für die eigene Arbeit.

Sind deshalb zum Beispiel auch Projekte wie das olympische Jugendlager so wichtig? Sie waren im Februar mit 40 jungen Deutschen bei den Winterspielen in Pyeongchang.

Kinder und Jugendliche sollen erleben, was es heißt, Olympische Spiele auszurichten und die globale Bedeutung dieses Multisport-Events unmittelbar erfahren. Sie sollen zwei Wochen Teil des Ganzen sein. Und mit so einer Maßnahme hoffe ich, die 40 Jugendlichen motivieren zu können, sich entweder dem Leistungssport weiter zu widmen oder in einer anderen Funktion, sei es im Ehrenamt, sei es als Schiedsrichter, Trainer oder Jugendleiter, dem Sportsystem verbunden zu bleiben.

Wie sehr ärgert es Sie, dass bei Olympia Themen wie Kommerz und Doping in der öffentlichen Wahrnehmung inzwischen mehr Raum einnehmen als zum Beispiel der völkerverbindende Charakter der Spiele?

Es ist berechtigt, dass man über diese Themen spricht. Aber ich würde mir wünschen, dass die positiven Aspekte einer solchen Veranstaltung mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Ich hatte in Pyeongchang das Gefühl, dass der gemeinsame Auftritt der Athleten aus Südkorea und Nordkorea bei der Eröffnungsfeier ein sehr starkes und weltweit sehr beachtetes Zeichen gewesen ist. Hier hat man gesehen, welche Kraft Olympia hat.

Wie reagiert die DSJ auf die veränderten Werte in der Welt? Ein Motto wie "America first" von US-Präsident Trump muss Ihnen als Vorsitzender einer Vereinigung, die Werte wie Fairness und Rücksichtnahme sowie internationale Beziehungen fördert, doch wie eine Bedrohung vorkommen.

Ich würde mir einen mehr partnerschaftlich orientierten Ansatz wünschen. Gleichwohl nehme ich wahr, dass in vielen Ländern die eigene nationale Stärke wieder in den Vordergrund gerückt und die Politik entsprechend betrieben wird.

Kann die DSJ in dieser Hinsicht etwas bewirken?

Sport baut Brücken, auch über nationale Grenzen hinweg. Internationaler Sport, aber auch internationale Jugendbegegnungen, werden von Jugendlichen sehr interessiert wahrgenommen. Dazu ist es wichtig zu wissen, wo man herkommt. Ein Sportverein verkörpert ein Stück weit Heimat. Die Kinder und Jugendlichen wachsen in diesen Strukturen auf und finden hier einen Zugang zur Gesellschaft allgemein. Sportvereine müssen deshalb gestärkt werden, weil sie für die Kinder ein wichtiger Teil ihres sozialen Zuhauses sein können.

Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass der Sport die Menschen noch zusammenführen kann?

Sehr groß. Wir versuchen täglich, mit unserer Arbeit dazu beizutragen, Vorurteile abzubauen sowie Austausch und Begegnungen zu ermöglichen.

Das Gespräch führte Jörg Niemeyer.

Zur Person

Jan Holze (37)

ist seit 2016 Vorsitzender der Deutschen Sportjugend (DSJ). Die DSJ vertritt die Interessen von etwa 9,7 Millionen Sportvereinsmitgliedern im Alter bis 27 Jahre. Holze lebt in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern), ist verheiratet und Vater von drei Jungen.