Auf nach China: Die Lateinformation des Grün-Gold-Club Bremen ist als Sieger der Bundesliga 2017/2018 bereits qualifiziert. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Roberto Albanese zeigte sich schon vor der EM im Juni zuversichtlich „Es wird auf jeden Fall eine Weltmeisterschaft geben, davon gehe ich aus“, sagte der Trainer der Latein-Formation des Grün-Gold-Club Bremen. Der eigene Club wollte in diesem Jahr mal eine Veranstaltungspause einlegen, hat sich dementsprechend erst wieder für die WM-Austragung 2019 beworben. Ausrichter für die WM 2018 hatte es bislang nicht gegeben. Der diesjährigen WM für die Lateinformationen drohte das Aus.

Aber dann doch noch die Wende zum Guten. Plötzlich tauchte auf dem Event-Kalender des Welt-Tanzsportverbandes (WDSF) ein Austragungsort auf. Die frohe Botschaft – vor allem für die Tänzer und Tänzerinnen, die alle mit Leidenschaft und hohem Engagement auf eine Teilnahme hintrainieren: Die WM der Lateinformationen findet erstmals in Asien statt – am 2. Dezember in Shenzhen, einer Metropole im Südosten Chinas, die Hongkong mit dem chinesischen Festland verbindet. Allerdings auch ein WM-Ort, der zumindest für die europäischen Teams eine lange Hinreise bedeutet, verbunden mit hohen Kosten.

Auch der Sportwart des deutschen Tanzsportverbandes (DTV) Michael Eichert zeigte sich ein wenig überrascht, dass die WM nun in Shenzhen stattfindet. Er selbst hatte damit gerechnet, dass die Russen diesmal das Turnier ins Land holen würden. „Doch Shawn Tay hat alles gegeben, um einen chinesischen Austragungsort zu finden“, sagt Eichert. Tay ist der Generalsekretär des internationalen Tanzsportverbandes, er stammt selbst aus Singapur und ist damit sicherlich hoch motiviert, neben dem Paartanzen auch den Formationssport in Asien zu etablieren. „Das wird für uns eine echte Herausforderung“, erklärt Eichert, im Budget des DTV sei eine WM in Europa eingerechnet. Jetzt wirds auf jeden Fall teurer für den Verband.

Und dennoch – zumindest in Bremen ist man froh, dass sich überhaupt ein Ausrichter gefunden hat. „Für die Tänzer wird das eine tolle Erfahrung werden“, sagt Roberto Albanese. Womöglich könne durch die WM die Begeisterung für den Formationssport in China gesteigert werden, so der Grün-Gold-Coach, der eine enge Verbindung zu Shawn Tay haben soll.

„Wir werden auf alle Fälle nach China reisen“, erklärt dann auch der Vorsitzende des Grün-Gold-Club, Jens Steinmann. „Wenn Du einmal eine Weltmeisterschaft aus lässt, bist Du weg vom Fenster in der Szene“, glaubt Steinmann. Hinzukommt für ihn, dass die Bremer den amtierenden Weltmeister Duet Perm bei der EM im Juni geschlagen haben. „Und der Punkteunterschied war höher als bei der verlorenen WM gegen die Russen.“ Von daher sei ein WM-Start geradezu ein Muss für die Grün-Gold-Formation.

Qualifiziert ist der Verein als Sieger der Bundesliga auf jeden Fall. Weiteres wichtiges Kriterium für die Reise nach China ist das Abschneiden bei der Deutschen Meisterschaft im November. Wer Deutscher Meister wird, reist ebenfalls zur WM, aber nur für den Titelträger übernimmt der deutsche Tanzsportverband die Kosten für 21 Personen einer Mannschaft inklusive Betreuer. Mit anderen Worten: Sollte der deutsche Meister nicht identisch sein mit dem Sieger der Bundesliga, dann müsste der Grün-Gold-Club ein finanziell dickes Brett bohren. „Unsere Hauptaufgabe ist es nun, Sponsoren zu suchen, um den Trip zur WM einigermaßen kostenneutral hinzubekommen“, erklärt der Vorsitzende. Die Bremer könnten die Reise womöglich mit einem Showauftritt in Macau kombinieren, sodass dafür schon etwas Geld in die strapzierte Vereinskasse gespült werden kann. In den nächsten Wochen wird es mit dem Show-Veranstalter weitere Gespräche geben. „Dann wissen wir auf jeden Fall mehr.“

Fest steht aber schon jetzt, es dürfte eine Weltmeisterschaft werden, die nicht vergleichbar ist zu den Events, die in den vergangenen Jahren üblicherweise in Europa oder Russland stattgefunden haben. So würden bei einer WM in Europa womöglich ganz andere Teams um den Titel tanzen als bei einer WM in Asien. Und noch wieder andere bei einer in Amerika. So sollen die Holländer bereits abgewunken haben und nicht zur WM nach China fliegen. Schließlich bekommen sie keine Zuschüsse von ihrem Verband. Auf der Welt gebe es diverse gute Lateinformationen, sagt Steinmann, die sich eine Fernreise zu einer WM schlicht nicht leisten könnten. ­Allerdings rechnet Steinmann damit, dass beide russischen Formationen sowie die Mannschaft aus der Mongolei auf jeden Fall kommen würden. Möglich sind auch einheimische Teams sowie Formationen aus Australien oder Japan. „Das könnte auf jeden Fall interessant werden.“ Trainer Roberto Albanese freut sich auf die WM. „Die Asiaten sind perfekte Gastgeber und ein begeisterungsfähiges Publikum.“