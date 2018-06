Cengiz Cakir will an der Seite von Präsident Murat Orta für ein disziplinierteres Auftreten der Vatan-Spieler sorgen: "Aber ich bin auch zuversichtlich, was die sportliche Seite betrifft: Wir werden durch harte Arbeit ausgleichen, was uns an finanziellen Mitteln fehlt", sagt der neue Sportliche Leiter. (Kosak)

Herr Cakir, Sie haben vor rund zwei Wochen das Angebot vom KSV Vatan Sport angenommen. Mussten Sie lange überlegen, bevor Sie sich entschieden haben?

Cengiz Cakir: Ja, ich musste wirklich lange überlegen. Es waren auch andere Vereine auf mich aufmerksam geworden. Ich habe ja etwas auf die Beine gestellt und hatte andere Möglichkeiten, etwa in Sebaldsbrück oder Hemelingen. Auch Hastedt oder ein Verein in Achim wären womöglich infrage gekommen. Ich konnte mir in meinem gereiften Alter etwas aussuchen und habe dann gesagt: Vielleicht schlage ich mich jetzt mal mit meinen Landsleuten herum (lacht).

Ja, und die Jungs habe auch eine super Arbeit gemacht. Da gibt es jetzt auch nichts für mich aufzuräumen. Nun geht es aber darum, die türkische Community wieder zu erreichen. Grundsätzlich spielt bei Vatan aber weder die Religion noch die Hautfarbe oder die Nationalität eine Rolle.

Ich war zwar immer in Kontakt zu Murat, kann das im Einzelnen aber nicht beurteilen. Doch es stimmt: Manchmal wirkte es schon so, dass man im Übereifer Fehler gemacht hat. Eine Passfälschung ist so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Das ist eindeutig der falsche Weg.

Ich sage das ganz deutlich: Eine Imagepolitur brauche ich nicht zu machen. Seitdem Murat Orta und seine Kollegen im Vorstand dort sind, läuft es gut. Sie sind auch nicht für die Spieler des Vereins verantwortlich. Wenn jetzt noch etwas falsch läuft, ziehen wir sofort die Konsequenzen. Wo ich bin, herrscht Disziplin. Und wenn das erst mal ein paar Monate so läuft, werden wir auch kein Problem mehr mit dem Image haben.

Dann hat er damit auch beantwortet, ob die sportliche Seite im Vordergrund steht. Sie ist auch bei mir zweitrangig. Es geht um den Verein und das Auftreten. Aber ich bin auch zuversichtlich, was die sportliche Seite betrifft: Wir werden durch harte Arbeit ausgleichen, was uns an finanziellen Mitteln fehlt.

Auch in diesem Verein wird es nicht nur um die 1. Herren gehen, sondern auch um die Zweite, die alte Herren und die Jugendteams. Ich verfolge Vatan seit Jahren und habe dabei schon Schimpfwörter gehört, mit denen ich nichts zu tun haben will. Unter Murat Orta wurde das bereits besser, und ich habe jetzt das Okay vom Vorstand, mich um alle Bereiche kümmern zu können. Ich möchte aus Vatan einfach einen Verein machen, der für sportliche Schlagzeilen sorgt.

Ob diese Spieler bleiben werden, ob sie bleiben dürfen, wird sich zeigen. Ich habe schon vor, ein paar gute Jungs zum KSV Vatan Sport zu holen. Und dann haben wir ja noch die A-Jugendlichen, deren talentiertesten Spieler auch eine Chance erhalten werden. Insgesamt kommen jetzt 16 Jungs hoch. Sie sind als interne Lösung auch viel wichtiger als externe Zugänge. Das gilt auch für die Spieler aus der 2. und 3. Herren.

Er ist die richtige Lösung, weil ich ihn in- und auswendig kenne und weil er zu erfolgreichen Vatan-Zeiten bereits zweimal Trainer war. Er kennt diesen Verein, ist menschlich einfach top und passt sehr gut zu uns. Er beherrscht außerdem viele Sprachen, und das hilft auch sehr.

Einige Spieler und die Trainer sind natürlich angefressen und haben sich bei mir erkundigt. Es ist möglich, dass es in dem ein oder anderen Fall zu einer Zusammenarbeit kommt. Aber ich bin der Letzte, der meinem Lieblingsverein ATSV Sebaldsbrück wehtun würde.

Zur Person

Cengiz Cakir

war seit Jahren als Trainer im Bremer Fußball aktiv. Nach Station bei Jugendteams des VfL 07 und des Brinkumer SV coachte er die Herren der SV Hemelingen und des ATSV Sebaldsbrück. Zuletzt saß er vom Dezember 2017 bis zum Mai dieses Jahres auf der Bank des Bremer SV. Zukünftig bekleidet der 49-Jährige die Position des Sportlichen Leiters beim Bremen-Ligisten KSV Vatan Sport.