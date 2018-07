Sie sind erst seit zwei Jahren ein Tanzpaar und harmonieren hervorragend: Palmira Seeger Suarez und Paul Turbanow vom ERB Bremen. Sie nutzen die Deutsche Meisterschaft in Bremerhaven auch als Vorbereitung auf die Europameisterschaft im September auf den Azoren. (Fotos: Shirin Abedi)

Palmira Seeger Suarez und Paul Turbanow strahlen, wann immer es geht. Ob im Wettkampf bei der Deutschen Meisterschaft (DM) Kür im Rollkunstlaufen oder später im Gespräch mit Journalisten: Den beiden 17-jährigen Gymnasiasten ist anzumerken, wie sehr sie ihren Sport lieben. Der erste Teil der Meisterschaft, der Pflichttanz am Donnerstag, ist in der Bremerhavener Stadthalle gut verlaufen. Am Sonnabend steht der zweite Teil an – der Kürtanz.

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen: Das Paar des Eis- und Rollsportvereins Bürgerweide (ERB) Bremen wird als Sieger das Rennen machen. Denn Palmira Seeger Suarez und Paul Turbanow sind in ihrer Altersklasse, Jugend Rolltanz, die einzigen Starter. Ein Problem, das den für das Rollkunstlaufen zuständigen Vizepräsidenten des Deutschen Rollsport- und Inline-Verbands (DRIV), Alexander Hoßfeld, einerseits bedrückt, andererseits aber auch keine Angst macht.

Hoßfeld, einst selbst ein erfolgreicher Rollkunstläufer und als Vorsitzender des ERC Bremerhaven Ausrichter der laufenden DM, ist kein Mensch, der jammert. "Wir haben im DRIV viele Herausforderungen", sagt der "Vize". Zweifellos ist die Jungen-Armut eine Herausforderung. "Wir haben das Image vom Mädchensport", sagt Hoßfeld. In Russland beispielsweise sei Rollkunstlaufen für Jungen und Männer kein Problem. In Italien, Spanien oder Portugal auch nicht. Diese Nationen haben den einst führenden Deutschen inzwischen den Rang abgelaufen. Auch in Südamerika, in Argentinien, Brasilien und Kolumbien, sei der Sport weit verbreitet.

"Was seit 25 Jahren in Südeuropa klappt, sollte doch auch bei uns klappen", sagt Hoßfeld zwar ruhig, aber doch ein bisschen fassungslos. Die Tatsache, dass die südlichen Länder über viel mehr Rollschuhbahnen verfügen als Deutschland, könnte eine mögliche Erklärung für die Nord-Süd-Diskrepanz sein. So komme es wesentlich darauf an, "wie wir unseren Sport präsentieren". Der ERC Bremerhaven füllt alljährlich in der Vorweihnachtszeit mit einer Showveranstaltung zweimal die Stadthalle. 8000 Menschen seien dann begeistert vom Rollkunstlaufen. Es scheinen vor allem weibliche Zuschauer sein, denn auch der ERC beklagt ein Mangel an Jungen. Nur sieben gibt es unter den 120 ERC-Mitgliedern. "Das Problem ist ein nationales", sagt der 46-Jährige.

Fünfmal pro Woche Training in der Halle

Kurioserweise scheint Bremen im nationalen Ranking einmal positiv herauszuragen. "Wir haben das Problem nicht", sagt Viktoria Dederer. Die 30-Jährige ist, gemeinsam mit ihrem früheren Rolltanz- und jetzigen Lebenspartner Andreas Nickel, der Motor im ERB Bremen. Die ehemaligen Deutschen Meister mit EM- und WM-Teilnahmen geben ihre Erfahrung an fünf Trainingstagen pro Woche an ihre Schützlinge weiter – auch an Palmira Seeger Suarez und Paul Turbanow. Die Trainerin hat festgestellt, dass "Mädchen ihre Brüder mitbringen". So hat der ERB unter 50 Mitgliedern im Alter zwischen vier und Mitte 30 zehn Jungen. Vier Paare laufen derzeit bei der DM.

Vielleicht hat der ERB ein bisschen mehr Glück bei der Jungen-Suche als die meisten Vereine Deutschlands. Alexander Hoßfeld spricht von einem Teufelskreis, in dem sich das deutsche Rollkunstlaufen befindet. "Wenn kaum Jungs da sind, die den Sport präsentieren, kannst du bei Jungs auch keine Werbewirkung erzielen." Zwar habe der DRIV mit jetzt knapp 10.000 aktiven Rollkunstläufern in den vergangenen Jahren einen Zuwachs erfahren. Aber dennoch müsse vor allem an den Strukturen gearbeitet werden. So versucht der ERC Bremerhaven, mehr hauptamtliche Trainer im Verein zu beschäftigen. "Sonst geht es nicht", sagt er. Aber irgendwer muss die Trainer ja bezahlen. Mit Zuschüssen von Verbänden und Institutionen oder mit Sponsoren verhält es sich im Rollkunstlaufen wie mit Jungen: Sie sind Mangelware.

Der ERC Bremerhaven versucht es mit einem ausgewogenen System an Mitgliedsbeiträgen. Im Prinzip ist es aber so wie beim ERB in Bremen: Die Förderung der zumeist jungen Sportler ist Familiensache. Um die Vereinsbeiträge niedrig zu halten, arbeitet Viktoria Dederer neben ihrem Hauptberuf im Personalmanagement ehrenamtlich für den Verein. Fünfmal pro Woche Training in der Halle, dazu die Arbeit als Choreografin am Schreibtisch und jede Menge an Organisationstätigkeit: Nur so scheint Rollkunstlaufen derzeit zu funktionieren. Immerhin ist es dem ERB gelungen, Talente wie Paul Turbanow oder Artur Makarov schon als Trainer einzubinden. Vielleicht haben Jungen die Gabe, Jungen in den Verein zu holen. Vorbilder jedenfalls sind sie – sowohl in sportlicher als auch in menschlicher Hinsicht.

Dass Palmira Seeger Suarez und Paul Turbanow auch als einziges Paar bei der DM internationales Niveau verkörpern, bestätigen gleichermaßen Alexander Hoßfeld und die Nominierung für die EM im September auf den Azoren. Denn dafür musste sich das Bremer Paar, das erst im zweiten Jahr gemeinsam tanzt, mit guten Noten qualifizieren. Sie besitzen also die Klasse für internationale Wettkämpfe – und werden versuchen, sie am Sonnabend, dem DM-Schlusstag, noch einmal zu zeigen.