Magnus dringend punkten, um noch für einen versöhnlichen Jahresabschluss zu sorgen. Das Spiel mussten die Gäste stark dezimiert antreten, neben dem Trainer fehlten zahlreiche Stammkräfte, was sie Gastgeber nutzten. „Gegen Neustadt wollen wir am kommenden Sonnabend alle Kräfte mobilisieren und zwei Punkte einfahren“, ließen die TSW-Spieler auf ihrer Facebook-Seite verlauten, „ehe es am 15. Dezember zum letzten Hinrundenspiel bei der HSG Lesum/St. Magnus geht.“

TS Woltmershausen: Witte; Rustmann (2), Rosemeyer (2), Onnen (1), Sasse (6/2), Hambsch-Müller (3), Bindemann (7), Strehler (2), Waßner (2).