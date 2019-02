“

Gleich zu Beginn gingen die Gäste über 2:0 und 7:4 in der 20. Minute erstmals mit vier Toren in Führung (10:6), bis zur Pause verkürzten die Hausherren den Rückstand auf zwei Tore. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Daverden zum Ausgleich (14:14/ 35.), in der Folge gelang es den Pusdorfern, mit bis zu drei Toren in Führung zu gehen. In der 56. Minute kam Daverden noch einmal heran (23:21/57.), doch mit einem Drei-Tore-Lauf konnte Woltmershausen den Sieg schließlich unter Dach und Fach bringen.

TS Woltmershausen: Witte, Mester; Meyer, Hirschfeld (1), K. Rustmann (1), Strehler (1), Waßner (2), Bindemann (4), D. Rustmann (5), Hambsch-Müller (5), Rosemeyer (10/5).