Woltmershausen siegt im Endspurt 28:26

Christian Markwort

Bremen. Für den ersten Höhepunkt in der Begegnung in der Handball-Landesklasse (Krage) der Frauen zwischen dem TS Woltmershausen und dem TSV Intschede sorgte TSW-Angreiferin Silja Stüven (sieben Tore) mit dem Führungstreffer direkt nach dem Anpfiff. Für den zweiten Höhepunkt beim knappen 28:26 (17:14)-Erfolg der Gastgeberinnen benötigte das Team von Trainerin Michaela Feldmann dann allerdings geschlagene 19 Minuten, ehe Carolin Rathjen (1) ihr Team zum zweiten Mal in Front bringen konnte.