Kleinfeldturnier, das auf den sechs Rasenplätzen der Sportanlage „Im Föhrenbrok„ ausgetragen wird. Möglicherweise ist es das letzte Mal, dass das Turnier in Grambke stattfinden wird, da die Zukunft der anliegenden Tennishalle politisch noch ungeklärt ist. „Wir hängen da in der Luft, es liegt nichts mehr in unserer eigenen Hand“, sagt Kenneth Böhnke, der Organisationsleiter des Turniers. Nichtsdestotrotz soll das Turnier der Gelb-Blauen auch in Zukunft weiter durchgeführt werden: wie und wo auch immer.

Aus der Region gehen sechs Nachwuchsteams an den Start: der ATSV Habenhausen ist bei der männlichen D- und E-Jugend mit jeweils zwei Teams vertreten, der TS Woltmershausen schickt eine männliche D- und eine weibliche E-Jugend ins Rennen um die Pokale. Aus Bremen sind außerdem noch der SV Werder Bremen, SG Findorff, HSG Lesum/St. Magnus, HSG Vegesack-Hammersbeck und die TSV Farge-Rekum dabei. Gespielt wird am Sonnabend (A- bis C-Jugend) von 10.30 Uhr bis 19 Uhr und am Sonntag (D-Jugend bis Minis) von 9 Uhr bis 15.30 Uhr.