“ In der 18. Spielminute betrug der SVGO-Vorsprung erstmals fünf Treffer – in einer Auszeit versuchte Feldmann, Ordnung herzustellen, allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Erst ab der 40. Spielminute kämpften sich der TSW Tor um Tor an den SVGO heran. In der allerletzten Minute hatte der TSW schließlich zweimal Pech bei Pfosten- und Lattentreffern.

TS Woltmershausen: Diers; Pirstinger, Krause, Burchhardt (1), Rosenbaum (2), A. Steiner (6), Hausstätter (3), Binseel (3/1), Hippler (3), Stüven (5), M. Steiner (2).