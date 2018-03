Beim Deutschlandpokal der Junioren I B-Latein starteten Michael Nuss und Adelina Mazakow. Für diese Beiden war es die erste Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft, und somit war die Zielvorgabe ihrer Trainer Julia und Stephan Schanz ein Platz unter den ersten 30 Paaren und das Erreichen der nächsten Runde. In der Vorrunde gingen dann insgesamt 41 Paare aus ganz Deutschland an den Start. Michael und Adelina zeigten sich in einer tollen Form und qualifizierten sich für die Runde der letzten 24. Voller Freude tanzten die Beiden dann noch einmal diese Zwischenrunde und am Ende belegten sie den 23. Platz und hatten somit ihr Ziel locker erreicht.

Bei der DM der Junioren II B-Latein gab es vor Beginn noch eine tolle Überraschung für Dennis Wottschel und Karolina Merkel. Denn aufgrund der aktuellen deutschen Rangliste und der Teilnehmerzahl von über 60 Paaren wurden die zwölf besten Paare mit einem „Sternchen“ versehen, was bedeutete, dass diese zwölf Paare von der Vorrunde befreit waren und somit erst in der 48iger-Runde in das Turnier einsteigen mussten. Dazu gehörten auch Dennis und Karolina. Ihre klare Zielvorgabe lautete, „ein Platz um die 20 herum“. Doch es kam alles viel besser. Dennis und Karolina tanzten eine super Zwischenrunde und qualifizierten sich souverän für die 24iger Runde. Und dort hielt ihre aktuelle Topform an, und so konnten sich die Beiden am Ende über einen sensationellen 16. Platz unter 64 deutschen Toppaaren freuen. Mit solch einer super Leistung und diesem Topergebnis hatte im Vorfeld niemand gerechnet.