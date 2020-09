Übernimmt das Traineramt in Würzburg: Marco Antwerpen. Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa (Hendrik Schmidt / dpa)

Nach zwei Niederlagen in der Liga und dem Aus im DFB-Pokal stellte der Verein den Coach laut Mitteilung vom Dienstag „als Folge der sportlichen Entwicklung“ frei. Neuer Cheftrainer der Unterfranken wird Marco Antwerpen. Der 48-Jährige war in der vergangenen Saison mit Eintracht Braunschweig ebenfalls in die zweite Liga aufgestiegen. Er erhält einen Vertrag bis 2022.

© dpa-infocom, dpa:200929-99-752340/2 (dpa)