Blicken auf zehn Jahre Schiedsrichtertätigkeit für OT Bremen zurück: Julia Drücker, Mirko Eggers und Jennifer Rehnert (von links). (privat, frei)

Alle drei konnten in den vergangenen Jahren viele Erfahrungen sammeln und entwickelten sich weiter. So leitet Mirko Eggers mittlerweile Spiele bis in die Bremen-Liga sowie in der Junioren-Regionalligen Nord. Zusätzlich ist Eggers für das Lotto-Masters am 21. Dezember in der ÖVB-Arena nominiert. Jennifer Rehnert pfeift Spiele in der Herren-Bezirksliga, in der A-Junioren- Verbandsliga und Frauen-Regionalliga Nord. Zudem ist sie als Assistentin in der 2. Frauen-Bundesliga sowie in der Bremen-Liga unterwegs.

Julia Drücker pfeift bis zur Frauen-Verbandsliga und ist als Schiedsrichterassistentin in der Frauen-Regionalliga Nord sowie der B-Juniorinnen Bundesliga Nord/Nordost im Einsatz. Ebenfalls Grund zur Freude gab es für Yannick Rath. Bereits zu Beginn der neuen Saison 2019/2020 stieg er als Assistent in die 3. Liga auf. Neben seiner Assistententätigkeit pfeift Rath selbst noch Spiele bis zur Herren-Regionalliga Nord.

Wer Interesse an einer Schiedsrichterausbildung bei OT Bremen hat, kann sich bei Schiedsrichter-Obfrau Julia Drücker (per E-Mail an julia.druecker@web.de oder per Telefon unter 0176 / 72 99 58 79) melden. Es finden regelmäßige Anwärter-Lehrgänge statt.