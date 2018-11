Judoka Amir Malki Mouzouri, Yago Nordquist und Emil Landsberg (von links). (TURA, frei)

Auch zehn Sportlerinnen und Sportler von Tura Bremen zeigten sich motiviert. In der U 7 kämpften Emil Landsberg und in der U 9 Bruno Greppmair hart um ihren ersten Platz bei starker Konkurrenz. Zweite Plätze belegten in der U 7 Yago Nordquist und in der U 9 Lysander Varga sowie in der U 14 sein Bruder Jonathan Varga. In der U 14 weiblich ging zum ersten Mal Aisha Halikova auf die Matte, gewann gleich ihren ersten Kampf mit O-soto-otoshi (großer Außensturz). In den nächsten beiden Kämpfen gab sie ihr bestes Judo, es reichte aber nicht mehr für einen Sieg, somit belegte sie den dritten Platz. In der U 7 überraschte Amir Malki Mouzouri. Er gewann seinen ersten Kampf durch Mune-gatame (Brusthaltegriff). Seine weiteren Kämpfe verlor er und belegte Platz drei. Bronzemedaillen gewannen ebenfalls in der U 9 Lia Richter, in der U9 Mattes Lasse Holstein und in der U11 Julia Okninska.