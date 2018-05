Jubel und Trubel: Die Werder-Frauen bleiben nach dem 2:0 in Köln sicher in der Bundesliga. (hansepixx)

Köln. So geht also ein echter Krimi im Bremer Frauenfußball: Das in 2018 noch sieglose Team des SV Werder, zuletzt mit 18 Gegentreffern in drei Partien gedemütigt, wollte die beiden letzten Spiele in der 1. Bundesliga eigentlich nutzen, um sich den Klassenerhalt doch noch irgendwie zu sichern. Aus einem packenden Duell mit dem USV Jena und dem 1. FC Köln wurde aber nichts. Denn während Werder mit 2:0 (1:0) beim FC gewann, verlor Jena mit 0:4 gegen den SC Freiburg. Damit sind die beiden Konkurrenten bereits abgestiegen, die Bremerinnen folglich außer Gefahr. Zittern bis zur letzten Sekunde bleibt Werder erspart.

Es war am Sonntag gegen 15.50 Uhr im Kölner Südstadion, als rund 20 junge Bremer Frauen einen Kreis bildeten und ihre Freude herausschrieen: „Erste Liga, Werder ist dabei.“ Dass der USV Jena gegen Freiburg verlieren und seinen zehn Punkten keine weiteren hinzufügen würde, hatten sie längst erfahren. Der Schlusspfiff im Rheinland hatte dann einen Haken hinter die eigene Aufgabe gemacht. Dank des 2:0-Erfolgs steigerte Werder seine Ausbeute auf 14 Zähler, die Kölnerinnen blieben dagegen ebenfalls bei zehn Punkten. Am letzten Spieltag ist also auch für sie nichts mehr zu machen.

Das sollte gefeiert werden. „Wir werden die Nacht zum Tag machen“, kündigte Carmen Roth an. Die Trainerin bekannte allerdings auch, dass ihr und dem Team „viel von den Schultern gefallen“ sei. Die Rettung war in dieser Form ja auch nicht unbedingt erwartet worden. Aber sie sollten Recht behalten, die Experten des Frauenfußballs. Viel hatte Werder in den vergangenen Wochen eigentlich nicht Mut gemacht. Zwar sorgte eine gute Halbzeit beim 2:7 gegen die Bayern zuletzt für mehr Selbstbewusstsein auf Bremer Seite. Insgesamt war das Team aber doch ein gutes Stück von den starken Hinrunden-Leistungen entfernt.

"Wir haben Geschichte geschrieben"

Doch selbst in dunklen Zeit wiesen die Kenner der Szene darauf hin: Es gibt schwächere Mannschaften, und deshalb wird es am Ende reichen. So kam es dann auch. Beim 2:0 in Köln wurde am Sonntag schließlich nicht nur deutlich, dass Werder offensichtlich doch in der Lage ist, ebenso konzentriert wie selbstbewusst in die entscheidenden Duelle zu gehen und am Ende souverän zu gewinnen. Das vorletzte Saisonspiel offenbarte auch die Kölner Probleme. Das Schlusslicht erzielte in seinen 21 Spielen nämlich ganze acht Treffer. Es besitzt eine Offensive, die Werder nicht ernsthaft in Gefahr zu bringen vermag.

Darauf wäre es allerdings angekommen in diesem entscheidenden Duell – dafür hatte Marie-Luise Eta sehr früh gesorgt. Es waren gerade 60 Sekunden gespielt, als die Bremer Spielführerin einen Freistoß aus 26 Metern unter die Latte des Kölner Tores zirkelte und damit die 1:0-Führung des Gastes sicherstellte. Nun musste etwas kommen vom Gegner. Mit einer Niederlage würde sich Köln vorzeitig aus der Liga verabschieden, so viel hatte ja vorher festgestanden.

Es kam auch etwas vom Gastgeber. Aber das war viel zu wenig, um den Bremer Sieg zu verhindern. Am Ende der 90 Minuten standen zwei Chancen für Maike Meßmer (22., 74.) in der Kölner Bilanz. Die Angreiferin hatte sie selbst vereitelt, indem sie jeweils neben das Werder-Tor schoss. Angesichts dieser schwachen Ausbeute hatte das Team von Carmen Roth unterm Strich die besseren Möglichkeiten besessen. Etwa durch Franziska Gieseke (65.) oder Jessica Golebiewskis Pfostentreffer (80.). Für die Erlösung sorgte schließlich die eingewechselte Nora Clausen. „Wir haben heute Geschichte geschrieben – die Mädels sind erstligareif“, betonte die Trainerin – und schloss sich den umfangreichen Feierlichkeiten an.