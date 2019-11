Mit 5:3 führten die Zweitliga-Floorballer des TV Eiche Horn bereits gegen Blau-Weiß Schenefeld, doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Eine Fünf-Minuten-Strafe gegen Leon Schweiger brachte die Horner offenbar komplett aus dem Gleichgewicht. Diese Rhythmusstörungen nutzten die Schenefelder schließlich zu drei Toren innerhalb von zwei Minuten und triumphierten am Ende noch mit 6:5.

„Na klar, gab es nach dem Spiel noch hitzige Diskussionen. Das führt aber meiner Meinung nach zu nichts. Wenn der Schiedsrichter pfeift, muss ich das so hinnehmen, aber damit haben einige der jüngeren Spieler ihre Probleme“, sagte Mannschaftsführer Till Geiler. Im Spiel hatte seine Mannschaft die Entscheidung noch ohne große Emotionen hingenommen, hatte in permanenter Unterzahl aber keine Möglichkeit mehr, um selber noch mit Offensivaktionen das Spiel zu entscheiden.

Dabei kamen die Horner bis dato außerordentlich gut mit den Unterzahlsituationen zurecht. Und davon gab es besonders im ersten Drittel reichlich. Nach der 1:0-Führung durch Hannes Röttger mussten mit Leon Bauer, Florian von Kroge, Noah Ehrenfried und Leon Schweiger gleich vier Bremer Zeitstrafen hinnehmen. Doch die Horner überzeugten mit einer hervorragenden Defensivleistung. „Wir haben viele Zweikämpfe gewonnen und zahlreiche gegnerische Angriffsbälle abgeblockt. Damit haben wir die Unterzahlsituationen gut überstanden“, sagte Geiler. Mitentscheidend dafür war vor allem aber auch die überragende Leistung von Goalie Timothy Lizotte.

Die bekannte Schenefelder Konterstärke kam so tatsächlich erst in den letzten drei Spielminuten zum Tragen. Bis dahin hatten die Horner den Gegner mit schnellem Rückzugsverhalten oftmals ins Leere laufen lassen. In einem echten Spitzenspiel auf Augenhöhe lieferte allerdings auch Schenefeld in der Verteidigung eine starke Leistung ab, hatte aber im eigenen Aufbau seine Achillesferse. Insgesamt agierten die Horner cleverer und belohnten sich dafür im zweiten Drittel mit dem Tor von Leon Schweiger zum 2:0, kassierten aber auch den Schenefelder Anschlusstreffer. Ein anfangs ganz starkes drittes Drittel schien die Entscheidung für die Bremer zu bringen. Erik Ebbinghaus und Leon Schweiger erhöhten auf 4:1, doch die Gäste blieben beim 3:4 dran. In Überzahl gelang Finn von Kroge schließlich das 5:3 und die Horner hatten nur noch fünfeinhalb Minuten zu überstehen. Dann folgte jedoch die jähe Wende.