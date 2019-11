Flemming Kassan kassierte eine folgenschwere Zeitstrafe. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Für den Drittplatzierten in gelb-blau war es die erste Niederlage der laufenden Saison (jetzt 8:2 Punkte), Schiffdorf ist mit 10:0 Zählern Zweiter. Mit dem selben Punktestand führt der VfL Horneburg die Tabelle an und wird an diesem Sonnabend um 16 Uhr in der Alwin-Lonke-Halle vom SVGO erwartet.

Das Topspiel gegen Schiffdorf war eine enge Kiste, bei der keine Mannschaft mit mehr als zwei Toren führte. 15-mal stand es im gesamten Spielverlauf Unentschieden. Bis die Gäste zum 25:25 trafen und Flemming Kassan für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Die Gelb-Blauen fielen auf 25:27 zurück, mehr als der zweifache Anschluss gelang dem torgefährlichen Spielmacher Leon Feldermann nicht. „Wir haben einfach nur Pech gehabt“, sprach der SVGO-Trainer Jochen Feldermann von einer „unglücklichen Niederlage“.

SV Grambke-Oslebshausen: Jathe, Petka; Feldermann (12/3), Breitzke (1), Sabelhaus (2), Mühlbach (3), Konermann, Hofer (2), Schriefer, Marcus, Czernek, Kassan (7/2).