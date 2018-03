Den Strafstoß zum 3:3 hatte Reus dann auch folgsam verwandelt, nun gab es einen zweiten – und die Chance, den BVB endgültig in die Champions League zu schießen. Als der Pfiff ertönte, nickte Reus Aubameyang kurz zu, der Gabuner nahm den Ball, trat an und vollendete. Das wichtigstes Saisonziel war erreicht – und der Stürmer wurde mit diesem 31. Saisontreffer zum alleinigen Torschützenkönig. Vor Bayern Münchens Robert Lewandowski.

Mit der Trophäe in der Hand strahlte der Held vor Glück und sagte: „Ich wollte die Torjägerkanone unbedingt gewinnen und war mir relativ sicher, sie zu holen, wenn ich den Elfmeter reinmache. Deshalb war ich sehr fokussiert.“ Auch Tuchel freute sich, obwohl er erst mit Reus schimpfte und dann Aubameyang während einer innigen Umarmung tadelte. Mit einem ziemlich schrägen Lächeln im Gesicht. „Wenn das schief gegangen wäre, hätte mir der Trainer die Ohren abgerissen“, sagte Reus später. Doch so war sein Ungehorsam eine Geste der Freundschaft, ein Moment von großer ­Symbolkraft.

Kurzes Gespräch, große Verwirrung

Denn Aubameyang erwägt den BVB zu verlassen, angeblich gibt es lukrative Angebote aus China und von Paris St. Germain, möglicherweise sind auch englische Interessenten wie Manchester United im Spiel. „Wir werden sehen, ich entscheide das nächste Woche“, sagte der 27-Jährige am Sonnabend im Interview mit dem TV-Sender „Sky“ auf Italienisch. Dieses kurze Gespräch war so verwirrend, dass der Übersetzer nur Fragmente wiedergab und versuchte, den Fußballer in seiner Redseligkeit zu bremsen: „Wir haben doch noch das Pokalfinale.“ Später versicherte Aubameyang, er habe die Woche nach dem Endspiel gemeint.

Dass der geschenkte Elfmeter zu einem Faktor in seinen Überlegungen wird, ist allerdings unwahrscheinlich – obgleich immer wieder zu hören ist, dass die Freundschaft zu Reus ein wichtiges Argument für den BVB sein könnte. Zumal mit Thomas Tuchel wohl auch der Trainer den Verein verlassen wird, der Aubameyangs Extravaganzen mit viel Empathie moderierte. Die nicht genehmigte Mailand-Reise des eigensinnigen Stürmers, den Jubel auf Schalke mit der Maske seines persönlichen Sponsors und Phasen der Formschwäche behandelte Tuchel, ohne Aubameyang dabei zu schwächen.

Die Unklarheit in der Trainerfrage könnte also auch ein Grund für Aubameyang sein, den BVB verlassen zu wollen. Wobei der Wunsch des Stürmers, dessen Vertrag keine Ausstiegsklausel hat und der noch bis 2020 läuft, nur eines von vielen Argumenten in den anstehenden Gesprächen ist. Die Dortmunder können auf einem Verbleib bestehen, sie könnten aber auch Interesse an den 60 bis 80 Millionen Euro Ablöse haben, die ein Verkauf bringen würde.

An den Torjägerqualitäten Aubameyangs zweifelt zwar niemand – aber in den vergangenen Monaten blieb der Gabuner jenseits seiner Treffer oftmals unsichtbar, vergab viele Chancen und verschoss Elfmeter. Seine Quote mag nach Weltklasse aussehen, seine Aktionen jenseits des Torabschlusses wirkten nicht selten uninspiriert und fehlerhaft. Und zu einem Titel hat er dem BVB in seinen nunmehr vier Jahren im Revier bisher nicht verholfen.

Dafür war er zuletzt immer zur Stelle, wenn einer dieser wunderbaren Spielzüge mit einem Abschluss aus fünf Metern veredelt werden musste – und das ist viel wert, wenn man so brillante Vorlagengeber wie Ousmane Dembelé, Christian Pulisic und Reus hat. Oder sind 80 Millionen Euro, mit denen vielleicht zwei echte Topstürmer verpflichtet werden, noch attraktiver?

Borussia Dortmund bleibt spannend – wegen des Pokalfinales, der Trainerfrage und der offenen Zukunft von Aubameyang, der eigentlich von Real Madrid träumt. Aber dort scheint man kein echtes Interesse zu haben.