Da sich die Mannschaft derzeit im punktspiellosen Neuaufbau befindet, will der neue Trainer Stefan Lührs auch späte Anfängerinnen für den Fußballsport begeistern: „Wir suchen Mädchen und Frauen ab 16 Jahre für ein tolles Team“, wirbt der Trainer, der gerade dabei ist die Trainerlizenz zu machen. Er ist sich sicher, dass es auch einige Rückkehrerinnen geben wird, wenn sich die Trainingsgruppe bald verstärkt.

Grollands Frauen blicken auf eine lange Tradition. 2007 hatten die damaligen Trainer Jürgen Bartels und Thorsten Schau eine Mädchenmannschaft gegründet, was im damaligen Grollander Vereinsleben einer Revolution gleichkam. Heute blickt der 81-jährige Jürgen Bartels mit Sorge in die Zukunft seines Gründungswerks: „Es wäre zu schade, wenn niemand unsere Arbeit fortsetzt.“ Dabei kann sich die Mannschaft heute auf breite Unterstützung des Vereins verlassen und es gibt bald großartige Trainingsbedingungen. Der Bau des Kunstrasenplatzes an der Ochtumbrücke hat gerade begonnen und auf dem kann auch in Herbst und Winter unter LED-Flutlicht trainiert werden.

„Wir suchen echte Rettungsspielerinnen“, wirbt auch Michal Fuchs, der sich derzeit um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, um Verstärkung für die Mannschaft. Auch Markus Stümpert, Trainer der vorletzten Saison, will der Mannschaft mit Rat und Tat, wenn auch nicht mehr als Trainer, unterstützend zur Seite stehen. „Ich werde helfen, die Mannschaft wieder in die Spur zu bringen“, kündigt der gut vernetzte Mädchentrainer an. Nicola Leethen, die sich verletzt auf Krücken zum Training schleppte, um wenigstens dabei zu sein, ist schon seit ihrem achten Lebensjahr bei der Mannschaft und ebenfalls Gründungsmitglied. „Ich hoffe, wir schaffen es, die Mannschaft zusammenzuhalten und neu aufzustellen“, sagt die Verteidigerin. Derzeit ist nur ein kleiner Kern von etwa sechs Spielerinnen aktiv. Wenn es gelingt, eine Handvoll Spielerinnen dazugewinnen, kann sich die Mannschaft in der nächsten Halbsaison wieder für die „Norwegerstaffel“ anmelden. Eine Staffel, in der auch kleinere Besetzungen erlaubt sind, als elf gegen elf. Vorbereiten will sich die Mannschaft darauf mit einer Freundschaftsspielsaison.

Gelingt der Wiederaufbau, ist auch eine Verstärkung des Trainerteams notwendig. Idealerweise sollte sich das Team um eine Trainerin erweitern. „Wenn eine Trainerin vielleicht mit ein paar Spielerinnen zusammen eine neue Wirkungsstätte sucht, wäre das eine Win-win-Situation für alle“, ist sich Michal Fuchs sicher. Neue Spielerinnen können sich beim Trainer der Mannschaft, Stefan Lührs, unter der Telefonnummer 01 51 / 25 25 88 93 melden oder einfach am kommenden Dienstag um 17.30 Uhr zum Training kommen. Trainiert wird auf der Sportanlage Bremen Grolland, Osterstader Straße.