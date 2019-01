„und verlieren zu oft den Ball, weil wir hektisch werden und schlechte Entscheidungen treffen.“

Das Bremer Dilemma fing im ersten Spiel des neuen Jahres mit kleineren Unkonzentriertheiten schon zu Beginn des Spiels an, „das kriegen wir dann nicht mehr aus den Köpfen“, erläuterte Stock. Dadurch gestatte seine Mannschaft dem Gegner schlicht zu viele leichte Körbe, während die Friesen selbst häufig einfach zu selten leichte Punkte durch Fastbreaks oder schnelles Spiel erzielen. „Allerdings haben wir wenigstens in der Offense – abgesehen von den Ballverlusten – ganz gut gespielt und vernünftig gepunktet“, konnte Stock nach der neuerlichen Klatsche zumindest etwas Positives herausziehen, „was allerdings auch dem hohen Tempo von Delmenhorst geschuldet war.“

Bereits nach Ende des ersten Viertels hatten die Hausherren schon doppelt so viele Punkte auf dem Scoreboard stehen wie ihre Gegner (36:18), mit zunehmender Spielzeit kamen die Bremer immer mehr unter die Räder. „Wir müssen jetzt einfach zusehen“, zeigte sich der Bremer Spielführer dennoch weiter kämpferisch, „dass wir wenigstens noch ein Spiel gewinnen und die Saison vernünftig zu Ende spielen.“ Die nächste Gelegenheit für das so lang ersehnte erste Erfolgserlebnis der aktuellen Oberliga-Spielzeit bietet sich für die Friesen am kommenden Sonntag, 20. Januar (14.30 Uhr) beim VfL Rastede – die allerdings zählen als Drittplatzierter zu den Top-Teams der Spielklasse und sind besonders in eigener Halle nur sehr schwer zu besiegen. Eines ist für Stock und sein Team trotz allen Konkurrenzdenkens allerdings auch wichtig: „Natürlich steht der Spaß an der Sache bei uns noch immer im Vordergrund“, betont Stock, „aber wir wollen auch spielerisch überzeugen und nicht einfach nur rumdaddeln.“

BTV Fiesen: Apenberg (12), Ayigwa (15), Bäuning (2), Lenz (16), Qi (7), Seyberth (13), Terhorst (6), Vigulis (7)