Marieke Heilmann ist eine der jungen Spielerinnen, die aus der A-Jugend des SV Werder kommen und in der kommenden Saison in der Oberliga auflaufen werden. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

So gut war die SVW-Reserve in den vergangenen 18 Jahren nie in der Oberliga Nordsee, in der sie allerdings ohnehin nur recht selten auflief.

Zusammen mit dem Vorstand, dem Koordinator Leistungssport, Patrice Giron, und ihm ist nun das neue Konzept beschlossen worden. Radek Lewicki findet es gut: „Ich hatte mir das schon vor Jahren gewünscht, aber da waren wir im Verein noch nicht so weit“, sagt er zufrieden. Jetzt verfügt die A-Jugend über reihenweise gute Talente, die den notwendigen Biss und vor allem das Talent für höhere Spielklassen mitbringen.

Von den neun Neuzugängen stammen mit Marieke Heilmann, Pia Döpke, Kathleen Hertes, Hanna Ferber-Rahnhöfer (Jugend-Nationalspielerin), Malin Pods, Naomie Conze (Jugend-Nationalspielerin) und Larissa Gärdes sieben Spielerinnen aus der A-Jugend, die mit Doppelspielrecht ausgestattet werden. Dazu kommt die Langzeitverletzte Leonie Schreiber und die vom TuS Komet Arsten gewechselte Svenja Schultz.

Lewicki setzt ganz auf Rotation

Diese aufstrebenden Spielerinnen sollen in der vierthöchsten Liga möglichst viel Spielpraxis sammeln und von der Routine ihrer älteren Mitspielerinnen profitieren. „Da ich sowohl die Spielerinnen als auch die Besetzung auf den einzelnen Positionen gerne rotieren lasse, kommt das allen entgegen“, behauptet Radek Lewicki. Dadurch könnten die verbliebenen Erfahrenen Katrin Friedrich, Katrin Salkic, Renée Tebje und Charlotte Schumacher, aber auch Jessica Repty, Mareike Schlegel und Michaela Stahlkopf die Youngster hilfreich an die Hand nehmen und zusammen mit ihrem Trainer stetig nach vorne führen. Um das zu gewährleisten, soll in dieser Konstellation unter der Woche auch jeweils zweimal zusammen trainiert werden.

Radek Lewicki steht damit zwar ein 18-köpfiger Kader zur Verfügung, angesichts der nicht immer steuerbaren Spieltermine zwischen A-Jugend und zweiter Damenmannschaft könnte es jedoch durchaus zu Spielüberschneidungen kommen, sodass er personell gerne noch nachlegen möchte. „Ich bin noch auf der Suche nach einer Torfrau und einer Linkshänderin, möglichst für halbrechts, und am besten beide jung“, erklärt er. Ansonsten würde er im Notfall auf Spielerinnen aus der dritten Mannschaft oder Standby-Spielerinnen zurückgreifen.

Acht Spielerinnen sind gegangen

Verloren haben die Grün-Weißen vor ihrem zweiten Oberliga-Jahr mit Leonie Schulte (BV Garrel), Berit Rathjen, Judith Repty, Dana Beckmann (alle SG HC Bremen/Hastedt), Imke Nübel (Auslandsaufenthalt) sowie Jantje Fastenau, Rebekka Otto und Saskia Begemann (alle in die dritte Mannschaft) acht Spielerinnen.

Früher sind die Akteurinnen bei der Bezeichnung Zweit- oder Drittliga-Reserve jedes Mal innerlich zusammengezuckt, in der bevorstehenden Saison scheint dem Team dieser Beiname erstmals seit Langem fast wie auf den Leib geschneidert zu sein. Die „Zweite“ startet am 16. Juli in die Saisonvorbereitung und trifft dabei auf Gegner wie die HSG Heidmark oder den Drittligisten TV Oyten. Vom 17. bis zum 19. August geht‘s ins Trainingslager nach Barsinghausen, wo unter anderem ein Testspiel gegen den Drittliga-Aufsteiger Eintracht Hildesheim auf dem Programm steht. Am 29. Juli läuft der SVW in der Halle am Jakobsberg bei einem Turnier mit der SG Findorff und der SG HC Bremen/Hastedt auf.

Anfang September beginnt nach der vorläufigen Planung die Saison mit einem Heimspiel gegen den VfL Oldenburg III. Für Würze sorgen in der Liga auch die Drittliga-Absteiger SFN Vechta und VfL Stade. Aufgestiegen sind die SG Findorff, TV Neerstedt und Grün-Weiß Mühlen. „Mich freut es vor allem, dass wir jetzt mit Habenhausen und Findorff gleich zwei Nachbarschaftsduelle vor uns haben“, sagt der Pole auf der SVW-Bank und freut sich auf die Stadtderbys.

Über eine Änderung in den Spielbestimmungen freut sich Lewicki besonders: Die Oberliga-Spiele müssen künftig gefilmt und zeitnah in einem Videoportal für alle Gegner bereitgestellt werden. „Das erhöht den Stellenwert der Oberliga, außerdem kann ich die Spiele dann in aller Ruhe vom Sofa aus verfolgen und analysieren“, sagt der Trainer zufrieden. Angst, dass die Rivalen auch sein Spielsystem entschlüsseln können, hat er dagegen nicht: „Da werden wir eben jedes Mal ein wenig anders spielen als vorher“, kündigt er an.