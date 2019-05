Nach den beiden jüngsten deutlichen Siegen hatten die Fußballer der SV Hemelingen allen Grund zum Feiern: Der Bremen-Liga-Aufstieg ist perfekt. (Heinz Mahnke, frei)

Dabei wollten die Hemelinger offenbar keine halben Sachen machen. Bereits am vergangenen Sonnabend spielten sie sich gegen den TSV Lesum-Burgdamm in einen wahren Rausch und überrollten die Nordbremer geradezu mit 13:1. Und auch das Nachholspiel gegen den FC Huchting wurde am Dienstag, 30. April, mit 4:1 (2:1) gewonnen. Damit hat der Spitzenreiter SVH 13 Punkte Vorsprung vor dem Nicht-Aufstiegsplatz, und kann bei verbleibenden vier Spielen fest für die Bremen-Liga planen. Die Tore gegen Huchting erzielten Femi Lepe (2), Michel Fischer und Georg Schreider bei einem Gegentreffer von Daniel Fecker. Gegen Lesum trugen sich zuvor Femi Lepe, der gleich ein halbes Dutzend Tore erzielte, Marvin Pohl (2), Martin Janke, Francesko Mesuti, Michel Fischer, Abdoulie Sanneh und Dennis Weber in die Torschützenliste ein. Für Lesum traf Kuersat Weber.

Klar, dass es nach dem Huchting-Spiel auf der Bezirkssportanlage Hemelingen hoch her ging, da kam der Tanz in den mai natürlich gerade recht. Der riesige Erfolg des Trainergespanns Günter und Feyhat Tuncel wurde ausgiebig mit der Mannschaft und „Hemelinger“ gefeiert. Natürlich freute sich auch der gesamte Vorstand über diesen Erfolg. Der erste Vorsitzende, Thomas Mitschker, versprach der Mannschaft einen würdevollen Saisonausklang beim letzten Heimspiel. Für den Sonntag, 26. Mai, erwartet die Zuschauer neben der Aufstiegs- und vielleicht sogar Meisterfeier ab 15 Uhr noch einige Überraschungen.

Zunächst müssen die Hemelinger auf ihrer Abschiedstournee aus der Landesliga noch vier Partien absolvieren. Die erste davon am kommenden Sonntag ab 15 Uhr beim Tabellenelften SV Lemwerder.