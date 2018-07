„Schorse“ Stelzner hatte 2008 in der Findorffer A-Jugend gespielt und war dem Klub sieben Jahre lang treu geblieben, bevor er in Hastedt eine höherklassige Herausforderung annahm.

Er stieg mit dem Team vom Jakobsberg 2016 in die Oberliga Nordsee auf, zuletzt war er dort in der zweiten Mannschaft in der Landesliga aktiv. In der abgeschlossenen Saison war er bei 16 Strafwürfen elfmal erfolgreich (Quote: 68,75 Prozent), für die kommende Spielzeit haben die Hastedter ihre Mannschaft in der Landesliga aus personellen Gründen nicht wieder gemeldet. „Wir versprechen uns von seiner Rückkehr sehr viel“, freut sich der Findorffer Handball-Abteilungsleiter Rainer Langhorst auf den Rückkehrer. „Er wird unser Angriffsspiel beschleunigen und bestimmt für zahlreiche Tore sorgen. Außerdem warten spezielle Deckungsaufgaben auf ihn“, präzisiert der Trainer Thorsten Terborg.

Bereits im Laufe der vergangenen Saison waren einige Spieler zur Mannschaft gekommen. Sebastian Weirauch kam vom ATS Bexhövede, Marc Bösewill wurde aus der zweiten in die erste Vertretung befördert. Dazu kamen die altersbedingt aus der A-Jugend aufgerückten Frederick Hattendorf und Ole Grünewald. Die talentierten Pablo Carneiro Alves, Leonard Schröder, Jonas Harms und David Siantidis verfügen zu guter Letzt über ein Doppelspielrecht für die A-Jugend und die erste Männermannschaft. „Unser sehr junger Kader ist damit für die kommenden Aufgaben gerüstet, sagt Rainer Langhorst.