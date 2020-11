Nach Sieg gegen Nadal

Zverev beim Tennis-Turnier in Paris im Finale

Alexander Zverev spielt zum Ende der Saison sein bestes Tennis. In Paris gewann Deutschlands Nummer eins nun sogar gegen Rafael Nadal. Am Sonntag hat er die Chance auf den dritten Titel in Serie.