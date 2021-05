Tennis-Masters in Madrid

Zverev im Viertelfinale - Jetzt gegen Sandplatz-König Nadal

Nach dem frühen Aus in München zeigt sich Alexander Zverev in Madrid in guter Form. Auch im Achtelfinale bleibt er ohne Satzverlust. Doch nun wird es für die deutsche Nummer eins ganz besonders schwer.