Kämpfte sich über fünf Sätze in die dritte Runde in Paris: Alexander Zverev. Foto: Christophe Ena/AP/dpa (Christophe Ena / dpa)

Deutschlands bester Tennisprofi benötigte 3:59 Stunden für seinen Erfolg und erreichte damit als erster Deutscher im Stade Roland Garros die dritte Runde. Dort trifft er am Freitag auf den Italiener Marco Cecchinato. Dominik Koepfer war zuvor in vier Sätzen am Schweizer Stan Wawrinka gescheitert. Am Donnerstag stehen sich noch Jan-Lennard Struff und Qualifikant Daniel Altmaier gegenüber.

© dpa-infocom, dpa:200930-99-776009/2 (dpa)