Timur Imametdinov und Nina Bezzubova vom Grün-Gold-Club wollen ihren Meistertitel erfolgreich verteidigen. (Grün-Gold-Club)

Dass die Bremer Tanzsportler eine Menge Kreativität besitzen, haben sie schon oft erfolgreich bewiesen. So beeindrucken die Lateinformationen des Grün-Gold-Clubs seit Jahren immer wieder mit ausgefallenen Choreografien, die weltweit für Furore sorgen. Nun aber hat sich der Klub etwas ganz Besonderes ausgedacht. Erstmals findet an diesem Sonnabend in Halle 7 auf der Bürgerweide eine deutsche Latein-Meisterschaft der Paare im Rahmen eines Bundesligaturniers der Formationen statt. „Wir freuen uns sehr, diese Meisterschaft ausrichten zu dürfen, und werden alles dafür tun, dass es für Teilnehmer und Zuschauer eine unvergessliche Veranstaltung wird“, erklärt Jens Steinmann, Vorsitzender des Grün-Gold-Clubs Bremen.

Während die Bundesliga der Lateinformationen am Sonnabend mit dem fünften und letzten Turnier ihren Abschluss findet und die Entscheidungen über Sieg und Abstieg bereits feststehen, ist bei den Tanzpaaren noch alles offen. 74 Paare der S-Klasse-Latein haben sich über die Landesmeisterschaften qualifiziert und nehmen in Bremen an der deutschen Meisterschaft teil. Während die Formation von Trainer Roberto Albanese in der Bundesliga dominiert, will der Grün-Gold-Club auch bei der Paarentscheidung glänzen.

Die Chancen sind da, schließlich gehen mit Timur Imametdinov und Nina Bezzubova, erst im vergangenen Jahr nach Bremen zum Grün-Gold-Club gewechselt, die Titelverteidiger an den Start. Sie wollen natürlich alles daransetzen, ihren Erfolg von 2017 zu wiederholen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde in den vergangenen Tagen und Wochen hart trainiert. Roberto Albanese und das Trainerteam des Bremer Klubs glauben fest daran, dass nicht allein die Formation am Sonnabend glänzen wird.

Bei den Paaren dürfte es womöglich ein Titanenkampf werden, denn ihre Konkurrenten aus Pforzheim, Marius André Balan und Khrystyna Moshenska, sind absolut ebenbürtige Gegner. Auf nationalen Wettkämpfen in Deutschland sind sich beide Paare aus dem Weg gegangen. Lediglich bei den German Open im vergangenen August sind sie gegeneinander angetreten. Dabei hatten Marius André Balan und Khrystyna Moshensk die Nase vorn.

Was allerdings für einen Bremer Sieg bei der DM spricht, erklärt Jens Steinmann, der Timur Imametdinov und Nina Bezzubova an die Weser gelockt hat: „Tänzerisch sind beide Paare top. Wenn Nina und Timor es allerdings schaffen, an einem guten Tag ihre Präsenz und Überzeugungskraft auszuspielen, dann haben sie beste Chancen, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen.“ Zumal die beiden in Bremen nun Heimvorteil genießen. Die Unterstützung des Bremer Publikums dürfte den beiden sicher sein.

Erste deutsche Latein-Meisterschaft der Paare

Interessant und auch spannend könnte es bei den folgenden Platzierungen werden. Schließlich schickt der Grün-Gold-Club noch weitere Kandidaten für einen Finalplatz ins Rennen. Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev werden ebenfalls darum kämpfen, wieder – wie im vergangenen Jahr – die Endrunde zu erreichen. Dabei traut Jens Steinmann den beiden auch einen Platz auf dem Treppchen zu. „Der Dritte der DM des vergangenen Jahres startet nicht. Diese Lücke könnten Zsolt und Malika schließen. Das Zeug dazu haben sie allemal.“

Aber auch der Nachwuchs des Grün-Gold-Clubs drängt nach vorne in die deutsche Lateinspitze. Die früheren deutschen Jugendmeister Daniel Dingis und Natalia Velikina haben schon Erfahrungen auf nationalen und internationalen Turnieren sammeln können. Vor heimischem Publikum werden sie alles daransetzen, ihre Chancen zu nutzen und bei der DM weit nach vorne zu tanzen.

Zudem starten für den Grün-Gold-Club René Libera und Nadja Spalek, Leon Falke und Anastasia Shishkina sowie Robertas Urbonavicius und Elizabeth Zymovets. Hinzu kommt noch frisch aus der Jugend in die S-Klasse aufgestiegen: Nikita Gross und Andrea Fagin. Die beiden werden erstmals ihre nationalen Erfahrungen dort sammeln.

Turnierplan:

15.00 Uhr: Vorrunde Formationen, 1. Zwischenrunde DM Paare-S-Latein

19.30 Uhr: Finale Formationen und Paare, Karten unter tickets.ggcbremen.de