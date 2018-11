Der Fußball-Trainer des Bundesliga-Nachwuchses des SV Werder Bremen dürfte sich aber dennoch ein wenig darüber ärgern, dass es am Ende nicht zum ganz großen Wurf gereicht hat. Am Ende trennte die U16 des SVW nur zwei Punkte vom Meister Hannover 96.

Dass Hannover als U17 aufläuft zeigt aber auch, wie stark die Saison der Bremer wirklich war. Das Bender-Team schließt die Spielzeit nach dem 7:2 (5:0)-Sieg über den JFV Bremerhaven nämlich als beste U16-Mannschaft Norddeutschlands ab und hat zudem die erfolgreichste Offensive der gesamten Liga.

Auch gegen die Seestädter legte die Sturmreihe um Cem Teifel früh los. Gleich nach 11 Minuten erspielte sich Werder den Ball. Teifel zog ab und schon stand es 1:0. Malik Memisevic und Corvin Schröder legten innerhalb kürzester Zeit nach, sodass es nach rund einer Viertelstunde bereits 3:0 stand.

Als Corvin Schröder mit seinem zweiten Treffer erfolgreich war, schien das Spiel gelaufen (20.), erst recht, als Max Weickert mit dem Pausenpfiff auf 5:0 erhöhte, doch die Gastgeber ließen nicht locker.

Werder schielte zudem immer mit einem Auge nach Hamburg, wo Hannover beim WTSV Concordia patzen musste, damit Werder vielleicht doch noch den Sprung auf den Spitzenplatz schaffen würde. Nach den Anschlusstreffern des JFV zum 5:1 und 5:2 traf erneut Memisevic zum 6:2. Dann durfte sich auf Marc Schröder noch mal in die Torschützenliste eintragen und stellte kurz vor Schluss den 7:2-Endstand her.

„Wir haben hier eine tolle Entwicklung bei den Spielern gesehen. Sie sind zu einer echten Einheit geworden und haben sich für eine tolle Saison belohnt“, freute sich Bender, der gleich 15 Spieler in die U17 hochgeben wird: „Das ist eine tolle Quote und nicht selbstverständlich.“ Aus der eigenen U15 sollen nun im Sommer 13 Spieler in die U16 aufsteigen, lediglich Torjäger Nick Woltemade wird den direkten Weg in die B-Junioren-Bundesliga wagen.

SV Werder Bremen: Ahrens; Nannt, Klüver, Nawrocki, Weickert, Marc Schröder, Teifel, Linkov, Memisevic, Wulff, Corvin Schröder (eingewechselt: Dodenhoff, Hirsz, Engelhardt, Hammermeister, Kranzmair).