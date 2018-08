Turner und Unland überzeugen

Zwei Siege bei den British Open

Rainer Jüttner

Bremen. Mit zwei Goldmedaillen in der Disziplin Technik kehrten die Taekwondoka Imke Turner und Werner Unland (Tura Bremen) von den „British Open“ aus London zurück. Beide hatten als Mitglieder der Technik-Nationalmannschaft der Deutschen Taekwondo Union an dem letzten internationalen Turnier vor der im Herbst stattfindenden Weltmeisterschaft in Taipeh teilgenommen.